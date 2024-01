"L'amour est dans le pré" lundi 15 janvier 2024 : voici les 5 agriculteurs que vous allez découvrir sur M6 - Vidéo

Lundi 15 janvier 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la seconde partie des portraits des nouveaux agriculteurs qui se lancent dans la quête de l'amour dans la 19ème saison de "L'amour est dans le pré".

Cette 19ème saison, "L’amour est dans le pré" suivra les aventures de deux femmes et de treize hommes, âgés entre 26 et 69 ans. Leurs histoires sont singulières. Leurs accents aussi. Tous se rejoignent en revanche sur un point : une irrépressible envie de (re) tomber amoureux.

Durant plusieurs semaines, nos 15 agriculteurs·trices vont se confier sans tabou auprès de Karine Le Marchand sur leur vie, leur parcours sentimental, leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leurs doutes et leurs peurs. L’objectif : se présenter aux téléspectateurs et encourager celles et ceux qui en ressentiraient l’envie à leur écrire.

Où que vous soyez, devant votre télé ou sur votre portable en différé : regardez bien ces portraits. Écoutez-les attentivement. Faites les circuler à vos proches, à vos voisins, à vos collègues… et si d’aventure vous sentiez que votre cœur bat un peu plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l’amour.

Voici les agriculteurs que vous allez découvrir au cours de cette seconde soirée des portraits.

Renaud // Pays-de-la-Loire

Proche ami de… Gillou, Renaud forme avec notre fringant retraité le premier binôme d’amis d’une même saison de L’amour est dans le pré ! C’est lors du tournage de son portrait que Gilles nous a d’ailleurs invités à nous pencher sur le cas de cet agriculteur ô combien important à ses yeux. Mais n’allez pas chercher une quelconque ressemblance. Côté tempérament, tout les oppose !

D’une sensibilité et d’une douceur sans égal, Renaud est un éleveur réputé qui gère seul une petite ferme appartenant autrefois à ses grands-parents. Il l’a développée de ses mains, dirigeant aujourd’hui quelques 25 vaches charolaises, des brebis et surtout une importante production de 16 000 volailles qui le suivent partout. Timide “mais pas pour tout”, Renaud se décrit comme un homme sympathique, patient, souriant émotif et détestant la solitude. Lui aussi père de trois grandes filles, Renaud a vécu une première belle relation de plus de 20 ans suivie d’une seconde de 3 ans qui s’est terminée en mai dernier.

Un peu gauche mais diablement attachant, notre quinquagénaire recherche une femme douce, gentille, honnête, pétillante et qui aime s’amuser. Autonome “sauf pour les papiers”, Renaud séduit par son humour, sa joie de vivre, et lui aussi de sacrés talents de danseur. Seule ombre au tableau : il est nul en dates. Mais n’ayez crainte, il compte les heures pour trouver l’amour…

Ludovic // Occitanie

Un autre viticulteur (et danseur) de ce cru 2024. Tout comme ses ancêtres depuis 5 générations, Ludovic est à la tête de sa propre exploitation viticole. Une aventure dans laquelle il s’est lancé en 2019 pour rendre hommage à son grand-père. Il cultive seul ses 24 hectares, ne partageant que le matériel avec son père qui lui aussi a ses propres vignes un peu plus loin.

Très proche de sa mère et de sa soeur, ses deux confidentes favorites, Ludovic a regardé avec elles beaucoup de comédies romantiques. Hélas pour ce qui est de la vraie vie, sa situation sentimentale est un peu plus calme. Malgré son côté bon vivant, ce danseur autodidacte qui se déhanche à la moindre occasion sur du flamenco, du rock ou Dirty Dancing, n’a pas encore rencontré sa Jennifer Grey. À 28 ans, Ludovic n’a connu qu’une seule relation sérieuse, d’un an.

Peu à l’aise avec les sites de rencontres, la faute à une forte dyslexie, notre célibataire mise aujourd’hui beaucoup sur l’émission. Prêt à se plier en quatre pour sa moitié, ce grand romantique rêve de rencontrer une femme entre 25 et 34 ans, ouverte sur le monde, prête à fonder une famille et à le rejoindre dans cette Occitanie si chère à son coeur. Ludovic n’a rien du bad boy qui plait aux femmes de son âge. Mais si vous aimez bouger, danser, rire au bras d’un jeune homme gentil, sportif et attentionné, alors Ludovic est fait pour vous !

Stéphane // Grand Est



Petit dernier d’une fratrie de six enfants, Stéphane a repris l’exploitation familiale il y a près de 20 ans mais à sa façon, en conservant une activité secondaire. Passionné de pâtisserie, il a d’abord été pâtissier à mi-temps à son compte. Puis animateur commercial à domicile.

D’un naturel travailleur, sociable et (très) pipelet, Stéphane a curieusement vu son moulin à parole décliner en 2007. La raison : une maladie de Lyme mal diagnostiquée qui lui a fait perdre 4 années de sa vie. Aujourd’hui traité, Stéphane va beaucoup mieux mais n’a hélas pu que constater les dégâts laissés sur sa vie professionnelle et personnelle. Le plus grand de tous : la séparation avec la mère de sa fille de 10 ans Orianne. Bourré de charme, notre célibataire a plusieurs fois essayé de refaire sa vie, sans succès. En cause : des relations souvent à distance, sans perspective d’une vie à deux.

Soutenu par tout son village, y compris monsieur le maire, son cousin et premier supporter, Stéphane espère grâce à L’amour est dans le pré, trouver la relation intense dont il rêve. Un grand amour, à domicile, au côté d’une femme douce, entre 38 et 47 ans. Petite astuce pour vous mesdames : notre bélier est très sensible aux compatibilités astrales. Alors si vous n’êtes pas verseau, sagittaire, gémeau, lion ou vous-même bélier, c’est le moment ou jamais pour le devenir !

Mickaël // Bretagne

Son style british, son mètre 93 et son petit côté dandy breton devraient faire chavirer les coeurs. Associé à son frère et responsable, entre autres, de la naissance de plus de 200 veaux par an, Mickaël est l’heureux papa solo de deux grands enfants, Aristide et Esmeralda, dont il est très proche. Ce sont d’ailleurs eux qui, en coulisses, ont joué les Cupidon pour que ce dernier rencontre Karine Le Marchand.

Homme droit, touchant et intelligent, Mickaël a longtemps mis sa vie amoureuse de côté au profit de ses deux merveilles. La raison : la mort brutale de leur mère il y a une vingtaine d’années. Papa veuf de deux enfants en bas âge, Mickaël a alors pris ses responsabilités pour leur offrir une vie à la hauteur de son amour. Maintenant que les oiseaux ont quitté le nid, le moment est venu de regarder vers l’avenir. Mickaël n’a eu qu’une seule relation depuis la mort de son ex-compagne. Une idylle de 12 ans qui s’est arrêtée il y a un peu plus d’un an et demi.

Romantique, coquet et beaucoup plus drôle que ne l’inspire son style BCBG, notre charmant quinqua rêve plus que jamais d’une aventure long terme à deux. Son idéal : une femme de 45-55 ans, pétillante, délicate, indépendante et avec du caractère, avec qui il pourra tout partager mais aussi prendre sa voiture pour partir se baigner dans les eaux fraiches de la côte Bretonne.

Bruno // Hauts-de-France

La vie sentimentale de Bruno a pris un tournant il y a deux ans lorsque sa mère décède des suites d’un cancer du cerveau. Très famille, ce beau gaillard d’1m93 redouble alors d’efforts pour épauler le mieux possible son cher papa Philippe, qu’il ne voulait pas voir sombrer. Double actif, Bruno travaille comme agriculteur dans l’exploitation familiale mais aussi dans une concession où il assouvit sa passion pour la mécanique. À 33 ans, il s’apprête à reprendre seul l’affaire lancée par son arrière-grand-père il y a une centaine d’années.

Plutôt à l’aise en apparence, Bruno cache une facette plus réservée quand il s’agit de la gent féminine. Pas dragueur pour un sou, il ne compte “que” trois relations dont la plus longue a duré 8 mois. Après 3 ans de disette amoureuse, Bruno espère profiter de cette parenthèse L’amour est dans le pré pour se forcer à faire de nouvelles rencontres. Et pour que sa future moitié puisse aisément trouver sa place, il a déjà entrepris les premiers changements : fermer l’activité laitière gérée par son père pour se dégager du temps. Et aider ce dernier à prendre ses quartiers dans une nouvelle maison voisine.

Désormais indépendant, ne lui restera plus qu’à rénover la ferme familiale selon ses goûts et ceux de sa future compagne.

Pour contacter un agriculteur

Si l'un de ces 5 agriculteurs a fait frémir votre cœur, il vous appartient désormais de forcer le destin. Pour cela, envoyez votre courrier avec des photos récentes en précisant le prénom de celui ou celle qui vous a fait chavirer à :

L’amour est dans le pré

TSA 21234, 75070 Paris Cedex 2