"L'amour est dans le pré" de retour sur M6 le 19 août 2024 pour sa 19ème saison avec Karine Le Marchand

Lundi 19 août 2024 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand donnera le coup d'envoi de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré" avec 12 nouveaux agriculteurs en quête du grand amour.

En janvier, ils vous ont émus à travers leurs histoires, leurs confidences et leur envie sincère de trouver la perle rare.

Après avoir reçu des centaines de courriers de prétendant(e)s plus motivés que jamais, découvrez maintenant les 12 agriculteurs de la saison 19 dans leur quête amoureuse ! Ils sont éleveur, céréalier, viticulteur, et pour la première fois saunier et viennent d’horizons différents. Pourtant, ils partagent tous la même envie : vivre une formidable histoire d’amour.

Lors des speed-dating sur une péniche en bord de Seine, nos agriculteurs célibataires (re)découvriront les joies de la rencontre amoureuse : les regards langoureux, les mains moites, les papillons dans le ventre ou encore les gestes tendres. Les agriculteurs pourront compter sur Karine Le Marchand, qui les accompagnera et commentera les speed-dating. Puis ce sont seuls qu’ils poursuivront l’aventure : à la ferme, chez leur prétendant(e) puis lors d’un week-end amoureux, avec peut-être une belle histoire d’amour à la clé. Lors de cette saison 19 riche en émotions, nos agriculteurs devront avoir le coeur bien accroché et vous aussi d’ailleurs…

Des coups de coeur en pagaille, de nombreux rebondissements et des vies chamboulées … la saison 19 de “L’Amour est dans le pré” commence maintenant !