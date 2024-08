"L'amour est dans le pré" lundi 19 août 2024 sur M6 : début des speed-dating (vidéo)

Lundi 19 août 2024 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre la 1ère soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré" avec les 12 nouveaux agriculteurs en quête du grand amour.

Après avoir reçu des centaines de courriers de prétendant(e)s plus motivés que jamais, découvrez maintenant les 12 agriculteurs de la saison 19 dans leur quête amoureuse ! Ils sont éleveur, céréalier, viticulteur, et pour la première fois saunier et viennent d’horizons différents. Pourtant, ils partagent tous la même envie : vivre une formidable histoire d’amour.

Lors des speed-dating sur une péniche en bord de Seine, nos agriculteurs célibataires (re)découvriront les joies de la rencontre amoureuse : les regards langoureux, les mains moites, les papillons dans le ventre ou encore les gestes tendres. Les agriculteurs pourront compter sur Karine Le Marchand, qui les accompagnera et commentera les speed-dating. Puis ce sont seuls qu’ils poursuivront l’aventure : à la ferme, chez leur prétendant(e) puis lors d’un week-end amoureux, avec peut-être une belle histoire d’amour à la clé. Lors de cette saison 19 riche en émotions, nos agriculteurs devront avoir le coeur bien accroché et vous aussi d’ailleurs…

Des coups de coeur en pagaille, de nombreux rebondissements et des vies chamboulées … la saison 19 de “L’Amour est dans le pré” commence lundi soir sur M6.

Les premières images

Valentin perd ses moyens au speed-dating face à une prétendante qui semble lui faire de l'effet

Tendre gaillard répondant au plus romantique des prénoms, Valentin est un jeune homme courageux et qui en veut. Chef d’exploitation à seulement 26 ans, il a toujours baigné dans l’agriculture. Pas par ses parents qui n’étaient pas agriculteurs. Mais via son oncle et sa grand-mère. Il est aujourd’hui à la tête de l’exploitation familiale et d’un troupeau de 85 vaches pour lesquelles il est toujours au garde à vous.

Sensible, Valentin a mis sa vie sentimentale en sourdine très, tôt, à 19 ans. Le déclencheur : la disparition brutale de son papa dans un accident de la route. Dévasté, Valentin s’est peu à peu oublié, se réfugiant dans le travail pour oublier sa peine. Depuis, sa mère a déménagé et refait sa vie. Lui a recommencé à sortir et s’octroyer des vacances, mais reste encore bloqué parmi les fantômes du passé.

Joyeux, gentil et généreux, “Tintin” rêve aujourd’hui de passer outre ses blocages pour enfin reprendre sa vie d’homme. Fêtard, rigolo et entouré d’une foule d’amis, de sa soeur et de sa grand-mère qui voudraient tous le voir en couple, ce fan des années 80 a beaucoup d’atouts pour rendre une femme heureuse. Ne lui manque que la bienveillance d’une Valentine pour attraper à nouveau la maladie d’amour.

Une rencontre entre Gilles et Suzette placée sous le signe du rire