"L'amour est dans le pré" lundi 2 septembre 2024 : voici ce qui va se passer dans la 3ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 2 septembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 3ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Cette semaine, c'est au tour de Bruno, 33 ans, un agriculteur spécialisé dans la polyculture et l'élevage bovin, originaire des Hauts-de-France, et de Stéphane, 45 ans, un éleveur d'ovins et de vaches allaitantes qui vient de la région Grand Est, de plonger dans le grand bain et de rencontrer leurs prétendantes.

Mais avant de les retrouver sur les rives de la seine, notre série des romances agricoles débutera dans la Sarthe chez notre truculent éleveur de cette saison : Gilles, alias Gilou. Nous l'avions laissé la semaine dernière en compagnie d'Isabelle avec laquelle il se voyait déjà compter autre chose que les moutons... Entre eux le mercure était monté d'un cran lors du speed dating et Gilou a ressenti un coup de cœur. Avant de voir si ce coup de cœur provoquera des étincelles, Gilou entretien sa petite flamme naissante avec Isabelle lors de la préparation du déjeuner. Et désormais ils vont être trois avec l'arrivée de Marie à la ferme après un très long voyage depuis le sud. Pour Gilou, charmer deux femmes en même temps, c'est une grande première : « Il va falloir la jouer fine et maline... voilà les techniques... »

Retour à Paris sur les rives de la seine pour de nouveaux rendez-vous galants avec Bruno et ses 7 prétendantes. La vie sentimentale de Bruno a pris un tournant il y a deux ans lorsque sa mère décède des suites d’un cancer du cerveau. Très famille, ce beau gaillard d’1m93 redouble alors d’efforts pour épauler le mieux possible son cher papa Philippe, qu’il ne voulait pas voir sombrer. Double actif, Bruno travaille comme agriculteur dans l’exploitation familiale mais aussi dans une concession où il assouvit sa passion pour la mécanique. Après 3 ans de disette amoureuse, Bruno espère profiter de cette parenthèse L’amour est dans le pré pour se forcer à faire de nouvelles rencontres.ans une nouvelle maison voisine. Désormais indépendant, ne lui restera plus qu’à rénover la ferme familiale selon ses goûts et ceux de sa future compagne.

Nous irons ensuite prendre l'air en Haute-Saône où un vent de fraicheur souffle chez Karell qui va annoncer à ses vaches que c'est enfin le grand jour : l'arrivée imminente à la ferme de ses deux courtisant Claude et Alexandre. Après les derniers préparatifs, Il est temps pour Karell de mettre le train de l'amour en marche car Claude va arriver en gare de Besançon. Si elle est pressée que l'aventure commence, Karell confie néanmoins qu'elle a le stress qui monte de jour en jour depuis une semaine. Arrivé le premier, Claude espère profiter de sa courte longueur d'avance mais il va falloir passer la seconde dès à présent car Alexandre, plus motivé que jamais est sur le point d'arriver chez Karell.

Direction la capitale pour y retrouver Stéphane, 45 ans, un éleveur d'ovins et de vaches allaitantes dont l'agenda est rempli de rendez-vous amoureux. Petit dernier d’une fratrie de six enfants, Stéphane a repris l’exploitation familiale il y a près de 20 ans mais à sa façon, en conservant une activité secondaire. Passionné de pâtisserie, il a d’abord été pâtissier à mi-temps à son compte. Puis animateur commercial à domicile. D’un naturel travailleur, sociable et (très) pipelet, Stéphane a curieusement vu son moulin à parole décliner en 2007. La raison : une maladie de Lyme mal diagnostiquée qui lui a fait perdre 4 années de sa vie. Aujourd’hui traité, Stéphane va beaucoup mieux mais n’a hélas pu que constater les dégâts laissés sur sa vie professionnelle et personnelle. Le plus grand de tous : la séparation avec la mère de sa fille de 10 ans Orianne. Bourré de charme, notre célibataire a plusieurs fois essayé de refaire sa vie, sans succès. En cause : des relations souvent à distance, sans perspective d’une vie à deux. Certains le disent avec des fleurs, d'autres avec des tuppers... C'est avec des petits choux faits maison qu'il va accueillir sur les rives de la seine ses 9 prétendantes.

Retour ensuite dans la Sarthe où Gilou débute sa colocation temporaire avec Isabelle et Marie. Si l'une d'entre elles viendra bientôt définitivement ranger ses affaires dans son armoire, en attendant il faut remplir le frigo... Soupe en brique ou velouté d'endives ? Les premiers caractères s'affirment autour de la table sur l'élaboration des menus et des courses... Il ne faudrait pas pour autant que l'ambiance tourne au vinaigre et Gilou proposera de la musique pour adoucir les mœurs de ses invitées... Ces quelques décibels fera revenir l'ambiance dans la maison et lancera l'envie de mieux se découvrir en chansons.

Après la suite du speed dating avec Bruno, retour en Haute-Saône chez Karell, qui après avoir accueilli Claude, s’apprête à recevoir Alexandre les bras chargés de roquefort. À peine réunis, les deux prétendants commencent à entrevoir le caractère de Karell qui est très directive... Claude va prendre une leçon de cuisson des frites, amis Belges fermez les yeux pendant cette séquence !!! Après le déjeuner il sera temps de rentrer dans le vif du sujet : la ferme et sa visite. Claude et Alexandre seront mis à contribution pour préparer la remorque sur laquelle Karell vend sa production sur le marché. Une préparation qui demande de la rigueur et c'est au pas militaire que Karell dirige son équipe de choc... Mais aux côtés de Claude et Alexandre, trouvera t-elle l'essentiel : l'épaule sur laquelle se reposer ?

Retour sur les bords de seine où les speed dating se termine pour Stéphane. Après les derniers entretiens et une petite mise au point avec Karine Le Marchand, il annoncera son choix aux prétendantes.

Retour dans la Sarthe où après un déjeuner festif en musique, Gilou tient à ce que la journée se passe comme sur des roulettes. Nous le retrouverons avec Isabelle et Marie pour un moment culte dans l'émission : les courses au supermarché. Et cela va se passer en équipe... Le problème s'est que Gilou a dans la tête une liste bien à lui remplie beaucoup plus d'allusions que de provisions ! Après les courses, les deux prétendantes de Gilou seront présentées à Irène, sa mamie de cœur de 87 ans qui na pas la langue dans sa poche ! De retour à la ferme, la journée se terminera comme elle a commencé : en chansons.

À paris, le speed dating se termine pour Bruno avec une dernière prétendante, Clémence, dont le courrier l'a touché lors de sa lecture. Une rencontre qui va totalement chambouler notre agriculteur qui a déjà fondu devant deux autres prétendantes. Alors, quel sera son choix final ?

Nous partitons ensuite en Mayenne chez Renaud, le copain de Gilou. Renaud s'apprète a accueillir dans son exploitation deux femmes : Murielle et Anne. Depuis la fin du speed dating il ne fait que penser à ses deux prétendantes et espère que ce soit le début d'une belle histoire d'amour. Avant d'entammer ce futur ménage à trois, Renaud soigne son intérieur... Après 3 semaines et 3 heures de train pour le retrouver, Anne est la première arrivée à la gare. Malgré l'excitation des retrouvailles, Anne et Renaud ont un peu de mal à trouver les mots. À peine arrivée chez Renaud, Anne a la tête dans le réfrigérateur et va se mettre à la préparation d'une quiche pour son agriculteur. Anne, qui souhaitait pouvoir partager un premier moment seule avec Renaud, va vite déchanter à cause d'un manque de pain pour déguster le pâté de Renaud... Cette situation va provoquer une arrivée surprise dont elle se serait bien passée... Alors Anne aura t-elle l'occasion de reprendre son face à face complice avec Renaud avant l'arrivée de Murielle ?