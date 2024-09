"L'amour est dans le pré" lundi 9 septembre 2024 : voici ce qui va se passer dans la 4ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 9 septembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 4ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Chez Renaud, Anne voit son duo se transformer en trio avec l'arrivée de Muriel. Même scénario du côté de la Manche pour Valentin, qui accueille Ilona, sa seconde prétendante. Viticulteur en Occitanie, Ludovic reçoit pour quelques jours Mélanie et Manon. Les speed-dating se poursuivent à Paris...

La soirée débutera en Mayenne auprès de Renaud. Ce tendre éleveur de volailles découvre les joies de la vie à trois depuis l'arrivée d'Anne, une infirmière de 52 ans et de... Félix, un copain de Renaud qui est resté avec eux pour discuter... Anne aurait aimé que Félix lui laisse le champ libre car, mise aux fourneaux dès son arrivée, elle est restée quelque peu sur sa faim de découvrir Renaud avant l'arrivée de la seconde prétendante. Et Anne continue de trouver le temps long, coincée avec le bon copain de Renaud. Félix enfin parti, Anne espère enfin pouvoir passer quelques instants en tête à tête avec Renaud mais pas de chance pour elle, Muriel débarque au même moment à la ferme ! C'est donc finalement à trois qu'ils vont déguster la quiche préparée par Anne. Une quiche qui sera lourde à digérer pour Anne qui sent que Renaud est beaucoup plus proche de Muriel. Anne se fait-elle des films ?

Retour à Paris où Brice, fraichement débarqué de ses marais salants de Nouvelle Aquitaine, va faire la rencontre des 7 prétendantes qu'il a convié pour les speed-dating aidé dans la lecture et la sélection de ses courriers par sa meilleure amie. Ce charmant célibataire s’est reconverti il y a deux ans pour donner plus de sens à sa vie. Il est aujourd’hui saunier, c’est-à-dire exploitant d’un marais salant. Attaché aux valeurs des anciens, Brice n’utilise que des instruments d’époque et s’occupe de ses 20 espaces de production à la main. Grand timide et nul en drague, Brice n’a jamais connu de relation sérieuse. Sa dernière amourette remonte à il y a deux ans. Depuis, c’est le point mort. Tétanisé par sa peur d’aborder les femmes, Brice rougit à la moindre occasion, préférant se cacher derrière son humour pour masquer son malaise. Avec L’amour est dans le pré, notre saunier espère surmonter ses inhibitions pour enfin toucher du doigt une vraie relation.

Cap ensuite sur l'Aude où un soleil radieux se lève sur les vignes de Ludovic. Et à quelques kilomètres de là, le viticulteur est sur son petit nuage en attendant l'arrivée à la ferme de ses deux soupirantes, Manon et Mélanie dans un gîte qu'il a réservé pour l'occasion car, à 28 ans, il habite encore chez sa maman. Chargé de chocolats, c'est en gare de Narbonne que Ludovic accueille sa première prétendante, Manon immédiatement suivie de Mélanie. Les valises chargées dans la voiture, direction le gîte pour le début de l'aventure à trois dans un long silence sur la route qui sera brisé par une conversation entre Manon et Mélanie. Découverte des chambres et des petites attentions de Ludovic... Des petites gâteries qui font leur effet...

Retour sur les bords de seine à Paris où Muriel et Véronique s’apprêtent à faire la connaissance de Pascal, 58 ans. Parti de rien, ce quinquagénaire haut en couleurs a monté son affaire de ses mains, y consacrant ses jours et ses nuits. Près de 34 ans d’un travail acharné qui lui ont même offert un doux surnom : “Bobosse”. Mais les choses pourraient bien changer. À 4 ans de la retraite, notre bourreau de travail est aujourd’hui prêt à lever le pied. Simple, souriant, mais aussi authentique et très taquin, Pascal est un grand timide qui cache son jeu et ses blessures derrière un humour décapant. Celle de n’avoir eu qu’une seule relation de toute sa vie, achevée en 2014. Celle ensuite d’un combat contre l’alcoolisme qui l’a un temps fait passer près du pire. Sobre depuis 5 ans, c’est maintenant lui qui aide ceux dans sa situation à s’en sortir. Et pour laisser définitivement cette partie de sa vie derrière lui, notre célibataire est aujourd’hui à la recherche d’une femme pleine de joie de vivre, gentille, souriante, entre 50 et 60 ans, qui voudrait l’aider à rattraper le temps perdu. N'ayant reçu que deux lettres après la diffusion de son portrait, Karine Le Marchand l'a directement convié à Paris sans qu'il prenne connaissance du contenu des courriers avec les deux seules femmes qui lui ont écrit.

Dans la seconde partie de "L'amour est dans le pré", direction les bocages normands, dans la Manche pour y retrouver Valentin, le benjamin de cette saison, plus expert en vaches laitières qu'en histoire d'amour... Mais sa première prétendante, Flavie, l'a rapidement mis à l'aise avec un message clair en lui offrant des cookies à son prénom : « Comme cela, tu pourras me croquer à pleines dents... ». Nous les retrouvons sur le quai de la gare où la seconde prétendante, Ilona devrait se joindre à eux sauf qu'elle n'a pas montré le bout de son nez, ce qui n'est pas pour déplaire à Flavie qui profite un peu plus de Valentin. Alors, où est passée Ilona ? Valentin et Flavie vont devoir remonter en voiture et faire 30 kilomètres jusqu'à la prochaine gare, Ilona ayant oublié... de descendre du train ! Après la découverte des chambres dont l'attitude d'Ilona blessera un peu Valentin, place à la préparation d'un gâteau par Flavie et Valentin commence à se rendre compte du fort caractère d'Ilona...

Après un passage à Paris où le speed-dating se poursuit à Paris pour Brice, retour chez Ludovic pris en sandwich entre deux prétendantes qu'il continue de découvrir. Si Ludovic est bien décidé à passer autant de temps avec chacune d'elles, il compte bien les tester histoire de se mettre au parfum et de sentir où le vent pourrait bien le mener aidé d'un jeu avec lequel on travaille les odeurs... Et si cela sent plutôt bon pour Manon, Mélanie va également sortir le grand jeu...

Retour en Mayenne où Renaud a accueilli ses deux prétendantes : Anne et Muriel. Après les courses au supermarché, retour à la ferme où Renaud est plus en connexion avec son téléphone portable que ces dames... La préparation du repas attendra, l'une des vaches de Renaud s’apprête à donner naissance à un petit veau... Une petite femelle qui sera baptisée par Renaud « Anne-Muriel », serait-ce le signe d'une préférence ?

À Paris, le speed-dating se termine pour Brice. Après un ultime rendez-vous galant, Brice va devoir choisir auprès de Karine Le Marchand les deux prétendantes qu'il va inviter à la ferme, ce qui ne va pas être simple pour lui. Son choix fait, il ira l'annoncer aux jeunes femmes.

Direction ensuite la Manche où Flavie et Ilona aimeraient bien faire saliver Valentin avec leur gâteau à la crème dont le démoulage ne va pas tout à fait se passer comme prévu... Espérons que ce gâteau ne fasse pas un four car Valentin a invité chez lui la crème de la crème : sa sœur et sa mère ainsi leurs compagnons. Et la maman de Valentin est bien décidée à inspecter et mener l'enquête auprès des deux prétendantes avec qui Valentin pourrait bien s'évader... Flavie et Ilona passent à l'interrogatoire. Si pour le moment Flavie semble avoir une petite longueur d'avance, Ilona va-t-elle accélérer la cadence en séduction ?

Retour sur les bords de seine à Paris avec Pascal qui a rencontré ses deux uniques prétendantes qui n'auront donc pas besoin de stresser pour savoir qui ira à la ferme. À moins qu'un coup de cœur ne vienne tout chambouler ?