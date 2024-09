"L'amour est dans le pré" lundi 30 septembre 2024, voici ce qui va se passer dans la 7ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 30 septembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 7ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 7ème soirée de "L'amour est dans le pré", la quête de l'amour sincère se poursuit chez les agriculteurs.

Dernier embarquement sur la péniche de "L'amour est dans le pré" avec Christophe pour des speed dating pleins d'amour.

Dans certaines fermes également, la séduction sera au rendez-vous, tandis que dans d'autres, l'ambiance sera électrique allant jusqu'au départ d'un prétendant.

La soirée débutera dans la Sarthe chez Gilles, alias Gilou, où nous le retrouverons avec ses deux prétendantes : Isabelle et Marie. La nuit tombe et Isabelle prépare une surprise pour Gilles, bien décidée à son tour à l'éblouir... Gilles a convié pour cette soirée très particulière son grand ami depuis 15 ans et camarade de promotion Renaud ainsi que ses deux prétendantes Anne et Muriel.

Pendant ce temps-là, dans les Vosges, Stéphane emmène ses deux prétendantes faire quelques courses où elles vont découvrir son ami boucher en train de manipuler... la saucisse de Stéphane ! Direction ensuite la maison de Stéphane où la visite se fait au pas de course avant d'enchaîner sur un crumble poire/choco... Stéphane est un peu speed et cela déconcerte ses deux prétendantes Vanessa et Nathalie.

Direction ensuite la capitale où nous retrouverons Christophe venu de Dordogne pour rencontrer ses prétendants. Vigneron, ce papa de quatre grands enfants possède des vignes sur 40 hectares, ainsi que 150 brebis et 200 agneaux pour maximiser la valeur de sa terre. Christophe est un homme sensible et très touchant, longtemps passé à côté de l’amour par peur des répercussions sur ses parents. Malgré un climat familial aimant, notre vigneron, amoureux des garçons depuis toujours, a passé plus de 30 années de sa vie à étouffer son homosexualité pour ne pas les exposer au qu’en dira-t-on. À 20 ans, Christophe pense voir ses efforts payer en tombant pour la première fois amoureux d’une femme. Mais son succès professionnel et familial n’effacera jamais totalement son manque d’épanouissement dans l’intimité. 18 ans après son coming out et la séparation avec son ex-femme, Christophe ne compte “que” deux relations avec des hommes, qui ne lui ont jamais tout à fait apporté ce qu’il recherchait. Soutenu par le clan familial, Christophe espère grâce à l’émission vivre enfin l’amour qu’il attend depuis toujours. Une relation durable et sincère avec un homme aimant la nature et prêt à vivre à ses côtés. Après l'ouverture de ses courriers, Christophe a sélectionné 8 hommes de 25 à 60 ans qu'il va enfin rencontrer.

Dans les Deux-Sèvres, Pascal termine sa sieste avec Muriel, son unique prétendante qui a fait une arrivée fracassante à la ferme. À peine réveillée, Muriel ne manque pas de faire remarquer à Pascal ses ronflements ! Direction la ferme où Muriel va encore avoir son mot à dire puisqu'elle a été ouvrière agricole... Sous le regard agacé de Pascal, Muriel tente de donner le biberon à un petit mouton. Cette dernière, qui a remarqué que Pascal ronchonnait, a bien compris qu'elle avait été « un peu trop loin » et va désormais essayer de faire attention...

Dans l'Oise, nous retrouvons Bruno et ses deux prétendantes. Pour l'aider dans son choix, il emmène Caroline et Clémence dans la maison familiale qu'il rénove actuellement pour leur présenter son père Philippe, veuf depuis le décès brutal de sa femme il y a deux ans. Si Caroline est très vite entrée en mode séduction auprès de Bruno, Clémence n'a pas dit son dernier mot et semble avoir marqué quelques points avec Philippe, le père de Bruno. Mais nul doute que Caroline fera tout pour lui couper l'herbe sous le pied...

Direction la Haute-Saône chez Karell où Claude et Alexandre s'affrontent dans un combat sans merci depuis la veille. D'un côté Claude, le sensible qui a attiré Karell dans ses filets dès son entrée dans l'arène. De l'autre côté, Alexandre qui a opté pour une approche beaucoup plus offensive et qui veut partager beaucoup plus de temps avec elle. Karell a entendu ses doléances et, de retour à la maison, elle va lui proposer de s'isoler. C'est l'occasion rêvée pour Alexandre de faire son chemin dans le cœur de Karell... ou pas...

Retour ensuite chez Gilou qui a invité Renaud et ses prétendantes pour une soirée à six. Ce sera l'occasion pour les deux amis de s'isoler et d'échanger sur leurs prétendantes respectives. Gilles va être conforté dans son choix qui semble déjà fait à tel point qu'il ne semble même pas avoir remarqué qu'Isabelle s’était mise sur son 31 pour cette soirée...

Pendant que les rencontres s'enchaînent à Paris pour Christophe, retour dans l'Oise où après un déjeuner qui l'a mis en appétit, Bruno va emmener en tracteur quelques génisses au pré. L'occasion de partager un moment seul à seul avec chacune de ses prétendantes et, pourquoi pas, de mettre un pied sur le terrain de la séduction. Et pendant que Caroline monte dans le tracteur avec Bruno, Clémence va causer agriculture avec le papa. Seule avec Bruno dans le petit habitacle du tracteur, Caroline ne va pas se faire prier pour passer la seconde...

Dans les Vosges, Stéphane a mijoté une surprise à ses prétendantes, une nouvelle activité à son programme. Ils vont déjeuner chez sa maman, Jacqueline qui va vite détendre tout le monde avec sa bonne humeur mais surtout sa mirabelle !!

Sur les quais de Seine, le moment sera venu pour Christophe de choisir auprès de Karine Le Marchand les deux hommes qu'il va inviter à partager avec lui un séjour à la ferme et de leur annoncer.

Retour dans les Deux-Sèvres où Pascal semble avoir repris le contrôle de la situation avec Muriel. Caddie en main, le moment est venu de faire les courses au supermarché ce qui peut être le théâtre de conflits en tous genres comme dans les précédentes saisons de "L'amour est dans le pré". Alors Muriel laissera-t-elle cette fois Pascal occuper le devant de la scène ? Et visiblement, quand Muriel ne porte pas la culotte, Pascal se sent d'humeur coquine...

Direction l'Oise où après avoir partagé avec Caroline un tour de tracteur, Bruno va à présent embarquer Clémence. Cette grande timide sera t-elle capable de saisir le taureau par les cornes pour entrer en séduction ?