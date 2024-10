"L'amour est dans le pré" lundi 7 octobre 2024, voici ce qui va se passer dans la 8ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 7 octobre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 8ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 8ème soirée de "L'amour est dans le pré", les cœurs balancent pour les agriculteurs qui hésitent parfois entre deux prétendantes, tandis que d'autres voient leur coup de cœur se confirmer...

Deux nouveaux prétendants et prétendantes font leur entrée dans les fermes et les larmes arrosent certaines exploitations.

La soirée débute dans la Sarthe chez l’impayable Gilles, alias Gilou. Au petit matin, Marie sa prétendante venue du Sud affronte un moulin à paroles, Isabelle... Un long monologue interrompu par Gilles qui propose à Marie une sortie en tête à tête afin de mieux la découvrir. L'enjeu est de taille car dès le début du séjour, Isabelle avait pris un avantage certain conforté par un bisou échangé resté secret mais Marie avait flairé l'entourloupe... Cette virée à deux avec Marie pourrait donc bien être décisive pour Gilles. Lors d'un déjeuner dans un restaurant romantique, Gillou et Marie parlent de tout, y compris de la sexualité au sein du couple pendant qu'Isabelle, restée seule à la ferme, donne à manger aux poules.

En Charente-Maritime, la mer est calme mais les palpitants s'agitent, particulièrement celui de Brice qui reçoit ses prétendantes : Mélanie, déjà arrivée, et Marion qu'ils vont chercher à la gare. Pendant le trajet qui les emmènent vers l'exploitation de Brice, Marion apprend que ce dernier a vécu dans la forêt, un parcours atypique auquel elle n'était pas prête. Et Marion la citadine n'est peut être pas au bout de ses surprises en découvrant la cabane de Brice sur son exploitation et ses... toilettes sèches ! Une fois ces toilettes mises en service, le trio va partager un déjeuner à la bonne franquette...

Dans le Morbihan, sous une pluie battante, Mickaël partage un thé avec Rozenn et Nadia. Pour passer le temps, Rozenn, grande amatrice de psycho initie un petit jeu de questions / réponses, l'occasion de mieux se découvrir...

Dans l'Indre-et-Loire, Manuella s'apprête à recevoir ses deux prétendants. Le premier, Didier roule fébrile vers le bonheur. Mais avant de trouver sa route vers le cœur de sa belle, Didier va chercher celui de la ferme sur son « GPS » : une carte routière en papier personnalisée... Enfin arrivé, Didier partage un jus d'orange avec Manuella et engage la conversation sur le sujet favori de sa belle : ses poules. Didier va ensuite être mis à l'épreuve par Manuella pour la préparation d'une quiche pendant que Pierre, le second prétendant, roule en direction de la ferme pour les rejoindre et lui aussi arrive le cœur battant avec un énorme bouquet.

Dans la Manche, le roman amoureux de Valentin et de ses deux prétendantes continue de s'écrire. Flavie s’apprête à ouvrir un chapitre important de l’histoire, celui du tête à tête en dehors de la ferme avec son tendre éleveur de vaches laitières. Cette dernière a décidé d'emmener Valentin dans un endroit qui lui tient à cœur : sa maison de famille. Une destination aussi inattendue que déstabilisante pour Valentin... Cette maison, Valentin l'a quittée il y a une semaine pour démarrer sa nouvelle vie. C'est un lieu chargé d'émotions pour Valentin, toujours imprégné du souvenir de son papa décédé brutalement il y a 8 ans. Flavie compte bien créer une déflagration dans le cœur de Valentin avec ce pèlerinage sur les lieux de son enfance.

Direction l'Aude, chez Ludovic qui s'apprête à passer un pas supplémentaire avec ses deux prétendantes en les présentant à sa famille. C'est une étape très importante pour Ludovic qui semble particulièrement tendu. Cela fait maintenant deux jours que Manon et Mélanie son arrivées à la ferme, deux jours que Ludovic se refuse à prendre position en faveur de l'une ou de l'autre pratiquant la technique du... 50/50. Manon et Mélanie partagent un déjeuner avec à la mère, la sœur et la grand-mère de Ludovic. Du côté de la famille tous les voyants sont au vert mais Ludovic peine à se relâcher, l'heure du choix final semble le rendre nerveux et la pression monte pour lui à un tel point qu'il va craquer...

Retour dans le Morbihan chez Mickaël où au petit matin, chose promise chose due, Rozenn emmène son cher agriculteur en tête à tête. Le programme, Mickaël ne le connait pas, Rozenn lui a juste demandé de s'équiper d'une paire de tennis et d'un jean... Direction le Bois de la Roche, une destination que Mickaël connait car elle réputée pour son camp de naturistes ! Mais la destination finale sera un centre équestre dans lequel Mickaël ne semble pas très à l'aise face à sa monture.. La ballade à cheval va-t-elle faire éclore des papillons dans le ventre de Mickaël ?

De leur côté, Gilou et Marie jouent toujours les touristes dans le village médiéval de Sainte-Suzanne, main dans la main... Après un échange de bisous, retour à la ferme pour y retrouver Isabelle qui a fait cramer le tue mouches de Gilles en préparant un gratin ! Pendant le tête à tête de Gilou et Marie, Isabelle a trouvé le temps long mais elle a bien avancé sur ses mots croisés... Pendant que Marie se repose de son escapade, Isabelle tente d'attirer l'attention de Gilles qui ne semble pas très réceptif voire fuyant. Mais elle compte bien réchauffer l'ambiance avec son prochain tête à tête avec Gilles...

Retour en Charente-Maritime dans le marais salant de Brice où il accueille un groupe de visiteurs. L'occasion pour Marion et Mélanie de le voir à l’œuvre et de tenir la boutique. Les deux prétendantes sont mises à contribution pour une mise en sachets d'herbes aromatiques. Depuis l'arrivée de Marion, Mélanie s'est mise en retrait, ce que Brice a bien ressenti. Mélanie réussira-t-elle à trouver sa place face à la volubile Marion ?

Dans la Manche, après un long tête à tête riche en émotions, Flavie et Valentin sont de retour à la maison. De son côté, Ilona restée seule toute l'après-midi, ressent de l’amertume. Au programme de la soirée, la présentation des deux prétendantes de Valentin à ses meilleurs amis dans un bar karaoké. En attendant de se rendre à la soirée, l'ambiance est tendue et Valentin redescend de son petit nuage... C'est dans un silence pesant que le trio roule en direction du bar... Après les présentations, les questions des amis de Valentin fusent face à une Ilona très en retrait. Flavie, quant à elle entame l'opération séduction... Océane, la meilleure amie de Valentin va profiter d'un intermède musical pour lui arracher quelques confidences...

Retour en Indre-et-Loire chez Manuella où, après une installation expresse dans les chambres, direction la ferme pour Pierre et Didier. Au programme découverte des multiples pensionnaires aux prénoms pas piqués des vers... Face à la foire aux questions de Pierre et Didier, Manuella va leur faire un cours magistral sur les gallinacés avant de récupérer les œufs pondus par les poules. Didier se montre très investi par rapport à Pierre qui se contente de porter le panier...

Dans le Morbihan, après une ballade à cheval avec Rozenn, Mickaël va passer un nouveau tête à tête avec sa seconde prétendante, Nadia qui a prévu un moment plus calme. Cette dernière lui a demandé d'emmener un maillot de bain et trois serviettes pour un moment à deux dans un salon de massage qui va se prolonger dans un spa.

Dans la Manche, la soirée karaoké se poursuit pour Valentin et ses deux prétendantes en plein hommage à son idole : Michel Sardou. Alors que Flavie papillonne d'un ami à l'autre depuis le début de la soirée, Ilona, qui n'a toujours pas eu l'occasion d'échanger avec les garçons, se lance à son tour pendant qu'à l'autre bout de la table, les projets d'avenir vont bon train... Perdu dans ses sentiments, Valentin va prendre connaissance des avis de ses amis mais Lucas, son ami d'enfance, risque bien de lui faire rebattre les cartes. Valentin est en plein doute et compte bien sur la journée du lendemain pour passer à nouveau du temps avec Flavie et Ilona et tenter d'y voir plus clair dans ses sentiments.