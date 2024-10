"L'amour est dans le pré" lundi 14 octobre 2024, voici ce qui va se passer dans la 9ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 14 octobre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 9ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 9ème soirée de "L'amour est dans le pré", alors que certains se rapprochent, pour d'autres ce sera l'heure des choix et cela ne se fera pas sans douleur.

Entre grandes révélations et quelques tensions, la météo des cœurs sera agitée lundi soir sur M6...

La soirée débutera dans les Deux-Sèvres au petit matin chez Pascal et son unique prétendante Murielle. Habitué à se réveiller à 8 heures, Pascal a été sorti de son lit par Murielle à 6 heures ! Après un petit déjeuner, Pascal a prévu de présenter Murielle à ses meilleurs amis. Et puisque Pascal a été réveillé de bonne heure, il en profite pour préparer une surprise à Murielle en organisant un après-midi sur le thème de la Country si cher au cœur de cette dernière. Mais Murielle continue de mener la danse et fait remarquer à Pascal les petits détails qui la choque sur la table qu'il a dressé. Pascal continue d'encaisser les remarques de Murielle et comble de malchance ce dernier a acheté des serviettes de table vertes, la couleur que Murielle déteste ! Et ce n'est pas la préparation des toasts pour l'apéro qui va faire redescendre la pression... Une ambiance à couteaux tirés juste avant l'arrivée des amis de Pascal...

Du côté des Hauts-de-France, la température monte d'un cran chez Bruno car ce soir on braise avec le barbecue à la broche qui est allumé pour une belle soirée entre amis. L'occasion pour Bruno se présenter Clémence et Caroline à ses proches. Une étape importante pour Bruno pour qui les avis de ses proches sont importants à l'approche de son choix final. Si auprès de la lumineuse Caroline, Bruno est resté sur la réserve, avec Clémence tout s'est accéléré. Alors cette soirée entre amis marquera t-elle le premier jour du reste de la vie de Bruno et Clémence ? Pour l'aider à trancher, Bruno va pouvoir compter sur son amie Astrid à l'origine de son inscription à L'amour est dans le pré. Une soirée pendant laquelle Clémence et Bruno semblent déjà évoluer dans leur océan de bonheur face à Caroline qui ne semble rien avoir remarqué...

Direction la Dordogne pour y retrouver Christophe en plein nettoyage de ses carreaux avant l'arrivée de ses deux prétendants : Guillaume et Yann. Premier arrivé à la gare de Sainte-Foy-la-Grande, Yann pour qui le cœur bat la chamade. Une agréable retrouvaille pour Christophe qui aurait bien utilisé l'huile de massage offerte par Yann si les caméras de l'émission n'étaient pas présentent ! Christophe et Yann vont profiter d'une première journée seuls, Guillaume n'arrivant que le lendemain. Un moment que Yann prend comme une opportunité pour engager la phase se séduction, bien décidé à montrer à Christophe qu'il n'est pas venu pour rien...

En Mayenne, nous retrouvons Renaud avec ses brebis en proie aux doutes. Ce dernier n'a pas très bien dormi car il n'a pas cessé de penser à Murielle et Anne à l'approche de l'annonce de son choix. Mais à force de laisser frémir des sentiments des deux côtés, dans les têtes cela fini par bouillir... Renaud retrouve ses deux prétendantes en pleine préparation du petit déjeuner. Pour cette 3ème journée à la ferme Murielle va s'occuper des moutons et Anne du foin. Alors que Murielle commence, tant bien que mal, à donner à manger aux moutons, Anne est rappelée à l'ordre par Renaud pour aller pousser le foin ! Une remarque qui a du mal à passer pour Anne : « Oh putain c'est compliqué (...) S'il fait ça, moi, je me casse ! ». Seule, Anne ronge son foin, mais pour combien de temps ? De retour auprès d'Anne, Renaud va avoir le doit à un accueil qu'il ne risque pas d'oublier !

En Haute-Saône, la ferme de Karell prend peu à peu des allures de guinguette en vue d'une soirée entre amis. Alexandre ayant plié bagages, le séjour à la ferme se poursuit avec Claude. Un départ qui ouvre un boulevard pour Claude, celui du rendez-vous galant perpétuel avec Karell du moins en théorie car, avant de passer aux têtes à têtes, il va d'abord falloir faire bonne figure auprès de ses proches. Et tandis que Claude fait un effort de présentation avec les amis de Karell, cette dernière a soignée la sienne pour lui... Une fois l'apéro servi, Annie, la mamie de cœur de Karell ne va pas perdre une minute pour étancher sa soif de connaître le grand breton de sa protégée avec qui le cocktail amoureux pourrait prendre...

Retour dans les Deux-Sèvres où Pascal présente Murielle à tous ses amis. Malgré une météo radieuse, du côté de Pascal et de Murielle il y a de l'orange dans l'air... Les remarques de Murielle au petit matin sont encore dans l'esprit de Pascal. Organisée, carrée et prévoyante, Murielle, qui espère bien rester à la ferme le plus longtemps possible, annonce la couleurs aux amis de Pascal qui de son côté... se contient. Après le repas, Pascal va avoir une discussion avec Serge, son ami de toujours.

Dans les Vosges, chez Stéphane, l'heure est à l'arabica du matin préparé avec soin par Vanessa, première à s'être réveillée. Alors que la veille tout a été un peu speed avec Stéphane, Vanessa espère qu'en ce nouveau matin le rythme sera un peu différent. C'était sans compter sur l'une des vaches de Stéphane qui va donner naissance à un petit veau... Le café attendra, Vanessa va assister à cette naissance puis à celle d'un petit mouton pendant qu'à la ferme Nathalie ronge son frein dans la cuisine !

Retour en Mayenne où Renaud a rendez-vous avec ses filles Marina, Christa et Maude, les trois femmes de sa vie, pour leur présenter celle qui sera peut-être la quatrième. Pour Renaud, partager ce repas avec ses filles et ses prétendantes est important. Profitant que Renaud s'éclipse en cuisine pour lancer la cuisson du poulet, ses filles vont poser à Anne et Murielle la question qui leur brûle les lèvres... Si tout le monde autour de la table pense qu'un choix est nécessaire, Renaud ne semble pas prêt à le faire. Ce choix fait de la peine à Renaud qui n'aime pas faire du mal. Cette situation, Anne en a marre car elle trouve que Renaud ne passe pas assez de temps avec elle. Mais c'est un message que Renaud ne semble toujours pas saisir... Sa fille Christa saura-t-elle faire prendre conscience à son père de ses maladresses ?

Dans l'Oise, nous retrouvons Bruno au petit matin avec ses deux prétendantes Clémence et Caroline où bâillements et silences fleurissent au petit déjeuner. Bruno n'en peut plus de tourner autour au pot, il va devoir annoncer son choix à Caroline. Cette dernière, qui décidément ne voit rien venir, est plutôt heureuse d'aller partager un tête à tête avec Bruno au cours duquel elle souhaite lui faire partager ce quelle ressent. Alors qu'elle espère de ce tête à tête un dénouement heureux, Caroline va finalement devoir regarder la vérité en face...

Le périple sentimental se poursuit dans les Vosges chez Stéphane. Alors que le carnet rose de la ferme s'est rempli ce matin, Stéphane s'accorde enfin avec ses deux soupirantes une petite pause bien méritée dans un restaurant où ce n'est pas son premier coup de fourchette car il est tenu par son frère et sa nièce. Après avoir été cuisinées par le frère de Stéphane, ce dernier nourrit la conversation à table sur un sujet qu'il maitrise : lui-même !

Dans les Deux-Sèvres, après avoir rencontré Murielle, les plus fidèles amis de Pascal sont sur le départ. Et les talons des invités à peine tournés, Murielle compte bien mettre les pieds dans le plat avec Pascal car depuis leur accrochage du matin, Murielle est loin d'être dans ses petits souliers avec son éleveur préféré... La mise au point faite, Murielle va enfin monter sur l'engin de Pascal, son tracteur, l'occasion d'un rapprochement et d'un premier bisou... À côté de Murielle dans son tracteur, Pascal semble à deux doigts du nirvana et lui propose de prendre le manche... Pascale et Murielle continueront-ils leur mélodie du bonheur ?

Retour en Dordogne où Yann, arrivé depuis ce matin, continue de profiter en l'absence de Guillaume d'être seul mais bien accompagné par Christophe qui lui propose son baptême en tracteur. Yann compte bien ne pas perdre de temps et de profiter de la cabine exigüe pour entrer dans le jeu de la séduction... Après une première journée ensemble, l'arrivée de Guillaume le lendemain pourrait bien rebattre toutes les cartes.

En Mayenne, nous retrouvons Renaud et sa fille Christa avec laquelle il a entamé une ballade plus explicative que digestive... Cette conversation va-t-elle provoquer un déclic chez Renaud par rapport à Anne ? Il serait grand temps car les heures et les minutes du séjour à la ferme s'égrainent...