"L'amour est dans le pré" lundi 21 octobre 2024, voici ce qui va se passer dans la 10ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 21 octobre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 10ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 10ème soirée de "L'amour est dans le pré", les prétendantes et les prétendants et les agriculteurs ne savent plus sur quel pied danser...

Dans certaines fermes, l'heure du choix va sonner et les départs vont s'enchainer.

La soirée débute dans la Manche où Valentin s'adonne au jeu de l'amour et du hasard avec Ilona pendant que Flavie, qui se sent à l'écart, s'affaire en cuisine... Si dès le départ Valentin a eu un penchant pour Flavie, son ami d'enfance, Lucas, a tout chamboulé... Pour y voir plus clair dans ses sentiments, Valentin part avec Ilona pour un tête à tête et une ballade à cheval. Fera-t-elle s'emballer la cœur de Valentin au triple galop ?

Direction l'Aude chez Ludovic où Mélanie et Marion n'ont pas vu que ce dernier, sous pression, avait fini par craquer au cours du déjeuner avec ses proches. Elles continuent de préparer la fête du soir avec leur peut-être future belle-mère et belle-sœur. Après avoir repris ses esprits, Ludovic va partager un moment avec Mélanie. Le temps du 50/50 risque bien de laisser la place à du 100%... Mais lors d'une soirée, tout est possible : amis et famille peuvent mettre leur grain de sel qui risque une nouvelle fois de chambouler les sentiments naissants de Ludovic...

Dans l'Inde-et-Loire, nous retrouvons Manuella et ses deux prétendants : Pierre et Didier. Depuis leur arrivée, ils se sont pliés sans rechigner à l'emploi du temps chargé défini par la maîtresse des lieux. N'étant pas venus pour être stagiaires, Ils espèrent à présent pouvoir entrer dans la séduction. Pour cela, Didier propose une activité : du patchwork sur carton mousse qui ne va pas rencontrer un franc succès. Pour se faire pardonner Manuella a mijoté un bon petit plat, des pâtes au gruyère. Mais Pierre et Didier ne lui en tiennent pas rigueur car après une journée de travail, ils nourrissent surtout l’espoir de mieux connaître Manuella, ses envies, ses passions... Mais la conversation du repas se sera pas celle espérée par Pierre et Didier... Les pâtes dégustées, Pierre et Didier seront invités... à regagner leurs chambres car Manuella se couche comme ses poules !

La soirée se poursuit en Charente-Maritime chez Brice qui partage un déjeuner avec ses deux prétendantes : Mélanie et Marion pour qui il ressent une petite préférence. Se sentant plus en retrait, Mélanie va avoir l'occasion de monter au filet car Brice souhaite leur faire partager sa grande passion : le tennis.

Dans la Sarthe, Gilles, alias Gilou est dans son armoire à la recherche d'une relique disparue : son maillot de bain ! Il va en effet en avoir besoin pour son tête à tête avec Isabelle dans un spa. Sur la route, Isabelle ne perd pas une seconde pour prendre l'avantage sur sa rivale mais Gilou semble plus intéressé par le paysage qui défile que son monologue... Tandis qu'Isabelle bouillonne déjà à l'idée de se jeter à l'eau, Gilou acceptera-t-il de se mettre dans le bain de la séduction ?

Direction ensuite le Morbihan où, depuis quelques jours, un vent de fraicheur traverse les terres de Mickaël et il se pourrait bien que d'ici peu il souffle plus fort car il va présenter ses deux prétendantes à sa famille et, surtout, à ses enfants. Pour le moment, Mickaël n'a montré aucune préférence. Pour l'aider à faire son choix, Mickaël a fait appel à sa garde rapprochée : son fils et sa fille. Tandis que Rozenn, toujours aussi discrète et réservée semble avoir du mal à briser la glace, la volubile Nadia prend la température du côté des enfants...

Retour chez Ludovic qui va souffler ses 29 bougies en compagnie de Mélanie, Marion et de ses amis proches. Manon espère encore fait un coup d'éclat pour le séduire mais le temps du 50/50 est bel et bien terminé, les deux prétendantes ne sont plus sur le même pied d'égalité... À force de voir Ludovic et Mélanie se tourner autour tout au long de la soirée, Manon va prendre conscience que le choix de Ludovic ne sera pas en sa faveur et va s'isoler avec lui pour une franche conversation.

L'épopée sentimentale du lundi soir se poursuit en Normandie où Valentin cherche toujours une cavalière pour la vie. Son tête à tête se poursuit avec Ilona à dos de cheval. La tension est palpable car Ilona pense que Valentin a déjà pris sa décision. Elle pousse donc Valentin dans ses retranchements en lui annonçant son départ immédiat si elle n'était pas choisie. Perturbé, Valentin ne saura pas trouver les bons mots...

Pendant ce temps, en Indre-et-Loire, un nouveau jour se lève sur la ferme de Manuella. Levé au chant du coq à 4 heures du matin, Didier attend Manuella pour avoir un petit moment avec elle et lui dire ce qu'il ressent, ce qui n'est pas facile pour lui. Et cela va l'être d'autant plus que Manuella semble plus concentrée sur ses poules que sur les paroles de Didier. Manuella ne prend t-elle pas le risque de le voir repartir sans avoir pris le temps de le connaître ?

Retour en Charente-Maritime chez Brice où chacun prend sa douche à tour de rôle ce qui donne l'occasion à certains de se jeter à l'eau... Brice va passer un moment en tête à tête avec Mélanie dans ses marais salants. Une activité de nettoyage au cours de laquelle Mélanie constate que Brice n'est pas dans la séduction et elle compte bien mettre les pieds dans le plat...

En Normandie, Ilona et Valentin reviennent de leur ballade à cheval et l'ambiance est plus que tendue dans la voiture... Nous assisterons au final de ce feuilleton romanesque et au départ d'une Ilona survoltée dont la porte d'entrée de Valentin se souviendra ! Flavie va-t-elle profiter du départ d'Ilona pour passer à la vitesse supérieure avec Valentin ?

Retour dans le Morbihan où les enfants de Mickaël continuent leur enquête à la recherche du moindre indice pouvant les mener à confondre celle qui pourrait vivre ici auprès de leur père. À l'issue de cette soirée la nuit sera très difficile pour Mickaël va devoir le lendemain annoncer son choix.

La soirée se termine dans l'Aude chez Ludovic qui partage un café avec Mélanie. Pendant qu'ils sont sur leur petit nuage et qu'ils se projettent sur l'avenir, Manon fait sa valise. Ludovic va conduire Manon à la gare et Mélanie préfère les laisser seuls. Sur la route, Ludovic tente de réconforter Manon mais la manœuvre est délicate car l'orage de la veille n'est pas passé...