"L'amour est dans le pré" lundi 4 novembre 2024, voici ce qui va se passer dans la 12ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 4 novembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 12ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 12ème soirée de "L'amour est dans le pré", la valse des départs continue et vous allez assister aux premiers instants en couples.

La soirée commence dans les Pays de la Loire chez Gilou qui débute la matinée en entonnant du Kendji Girac accompagné de sa choriste, non moins talentueuse, Isabelle... Après la lecture de la page des sports du journal, Gilou va annoncer à Isabelle son choix. Puis ce sera au tour de Marie d'être fixée... L'une des deux fera ensuite sa valise.

Dans la Manche, nous retrouverons Valentin qui n'est plus célibataire puisqu'il a décidé de poursuivre l'aventure avec Flavie. Première matinée en amoureux, Valentin est passé pour l'occasion à la boulangerie pour le petit déjeuner. Mais pas question pour Flavie se s'habituer aux croissants à 8h tous les jours, Valentin a profité de son jour de congé ! Direction ensuite le restaurant pour un premier rendez-vous galant. Si Valentin compte prendre son temps sur cette relation naissante, Flavie, elle, compte bien passer la seconde et le fait savoir à Valentin qui tente de garder la tête froide, quelque peu désorienté tout de même... Après un déjeuner au cours duquel Flavie ne manquera pas d'envoyer des messages à Valentin, direction la plage pour une ballade digestive. Valentin va-t-il plonger dans le grand bain avec Flavie ?

En Charente-Maritime, un long silence règne au petit déjeuner chez Brice qui croque ses biscottes avec Marion devant Mélanie. Pour changer un peu, Brice emmène Marion travailler dans son marais. Cette dernière compte bien sur l'occasion pour dire à Brice qu'elle se projetterait bien avec lui dans la suite de l'aventure. Mais une fois sur l'exploitation, le duo va se transformer en trio... Puis, tout comme Mélanie, Marion va être mise à l’œuvre pour nettoyer le marais. Bien décidée à parler à Brice, Marion va profiter d'une pause dans la cabane de Brice pour s'ouvrir à lui. Perdu dans ses sentiments, Brice parviendra t-il à retrouver ses esprits et les bons mots pour transformer le trio en duo ?

Avis de tempête dans le Morbihan où nous retrouverons Mickaël chez qui de fortes rafales vont souffler dans les cœurs... Pour l'une de ses deux prétendantes, le vent s’apprête à tourner définitivement. Au cours d'une nuit pleine de réflexion, Mickaël s'est réveillé avec une décision ferme et définitive : il sait avec qui il souhaite continuer sa vie. Bien que stressé, c'est avec élégance que Mickaël souhaite faire son annonce à Rozenn et Nadia au cours du petit déjeuner en leur offrant des fleurs. Qui va repartir avec son bouquet ?

En Indre-et-Loire, après le départ de Didier, Manuela emmène Pierre découvrir sa région. Manuela lui a réservé une ballade en barque. Une mini-croisière romantique au cours de laquelle Pierre espère partager un moment un peu plus intime pour entrer dans le vif du sujet. C'était sans compter sur un 3ème passager, le batelier qui leur fait une visite guidée... Quant à Manuela, elle semble plus s'intéresser à la réserve ornithologique de la rivière qu'à Pierre... Le déjeuner au restaurant prévu ensuite permettra t-il enfin à Pierre d'y voir plus clair sur la suite de l'aventure ?

Retour dans les Pays de la Loire où Gilou vit un rêve éveillé avec la prétendante de son choix après avoir raccompagné la seconde à la gare... Les premiers moments à deux attendront car, en bon fêtard, Gilou a convié chez lui une horde de bons copains pour leur présenter sa nouvelle dulcinée. L'occasion aussi pour Gilou de sortir en plein milieu du repas sa boîte... de pilules bleues !

Dans l'Aude, nous retrouverons Ludovic aux côtés de celle qu'il a choisi : Mélanie. Il a décidé de lui en mettre plein les mirettes en lui montrant des endroits de sa région où il aime venir se ressourcer. Apaisé, Ludovic savoure à présent le calme après sa tempête émotionnelle et offre un premier cadeau symbolique à Mélanie.

Cap à l'Ouest en Charente Maritime où Brice a enfin troqué le temps d'un après-midi les bassins de son marais contre l'étendue infinie de l'océan avec ses deux prétendantes. Sur la plage, en pleine dégustation de pizzas, Brice ne semble pas prêt à se mouiller pour annoncer son choix, préférant jouer le guide touristique... Mais quand faut y aller, faut y aller, Brice va enfin annoncer son choix lors d'une ballade sur la plage. Pour Marion et Mélanie ce sera le moment du départ. Pour l'une ce sera chez elle, et pour l'autre celui de l'aventure à deux avec Brice.

Dans l'Oise, chez Valentin, les palpitants s'agitent avec sa récente idylle avec Flavie qui s'est concrétisée grâce à un doux baiser sur la plage. Valentin compte crier la bonne nouvelle sur tous les toits et en particulier sur celui de sa grand-mère... L'annonce faite, Valentin et Flavie vont prendre leur premier dîner en amoureux à la ferme : bulles de soda et soirée pizza ! Et pour la première fois depuis longtemps, Valentin va avoir la chance de dormir cette nuit avec une fille à ses côtés...

Retour dans le Morbihan où Mickaël est sur son petit nuage avec la prétendante qu'il a choisi. Au programme de ce premier après-midi en tête à tête, une petite virée shopping dans sa boutique favorite de vêtements pour y offrir une tenue pour sa dulcinée. La journée va se terminer en beauté au restaurant. Vont-ils ensuite se glisser dans les mêmes draps pour mettre à nu leurs sentiments ?

Retour dans les Pays de la Loire où, après le départ des copains de Gilou, le romantisme atteint des sommets ! Dîner aux chandelles, Gilou sort le grand jeu... Les caméras de "L'amour est dans le pré" seront ensuite priées de circuler, la porte de la chambre se referme sur les tendres mots de Gilou : "Oh lala, je vais te découvrir ma belle..." Après cette soirée bien arrosée en mots doux et bons sentiments, les deux tourtereaux se sont-ils enivrés l'un de l'autre ? Curieuse comme une pie, Karine Le Marchand va passer un coup de fil à Gilou pour tenter de le savoir...

Direction ensuite l'Indre-et-Loire où nous retrouvons au petit-déjeuner Pierre et Manuela qui a bien du mal à sortir son cœur de sa coquille après de nombreuses déceptions amoureuses. La gentillesse et patience de Pierre ont-elles fait effet ?

Nous partirons ensuite en Savoie pour rendre visite à Mélanie qui tient la vedette dans le cœur de Ludovic. Chez elle, avant l'arrivée de l'agriculteur de son cœur, elle met la main à la pâte en préparant des Pancakes. C'est près de l'église qu'ils vont de retrouver, bien qu'ils ne soient déjà revus hors caméras depuis le tournage à la ferme... Après la visite de l'appartement et, après avoir fait connaissance de la minette de Mélanie, ce sont ses proches que Ludovic va rencontrer au sein de la forteresse familiale.

Retour Chez Brice qui prend ses marques avec la prétendante de son choix. Mais, touché par le vertige de l'amour, il ne semble pas très à l'aise de se retrouver à deux à présent. Brice ayant besoin de se vider... la tête, rien de mieux qu'une petite grimpette dans un phare, mais pas n'importe lequel, celui de son portrait... Une ascension de 300 marches pour y observer les dunes. La soirée se poursuivra autour d'une dégustation de fruits de mer et d'un cadeau offert par Brice à sa prétendante en guise de dessert.