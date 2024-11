"L'amour est dans le pré" lundi 11 novembre 2024, voici ce qui va se passer dans la 13ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 11 novembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 13ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 13ème soirée de "L'amour est dans le pré", certains agriculteurs quittent leur domaine pour les terres de leurs prétendantes. Et si pour certains l'accueil sera très chaleureux, pour d'autres, les terres seront inhospitalières. Et dans le fief de Christophe, des torrents de larmes imbiberont les cœurs.

La grande évasion des sentiments débutera en Mayenne chez Renaud qui a décidé de poursuivre l'aventure avec Anne. Depuis le départ des caméras de L'amour est dans le pré, le séjour à la ferme d'Anne n'a pratiquement jamais cessé... Anne a commencé à faire son petit chez elle chez Renaud, leur construction de vie de couple est donc en cours. À l'heure de partir découvrir la contrée d'Anne, c'est en covoiturage que les deux inséparables ont parcouru les 350 kilomètres qui séparent la Mayenne du Cher. Ce séjour chez Anne est important pour Renaud qui entrevoie un avenir avec elle. Il souhaite donc découvrir son petit univers... Après avoir visité la maison et avalé quelques saucisses au déjeuner, Anne emmène Renaud découvrir sa campagne en rosalie, l'occasion pour lui de tester le klaxon sur le parcours, mais pas celui de la machine...

De son côté, Brice qui a délaissé ses marais pour retrouver Marion à Barcelone où elle vit depuis quelques années. Depuis le départ des caméras il y a 3 semaines, Brice et Marion s’appellent de temps en temps et s'envoient des messages. Brice ne sait pas encore si il est amoureux. Marion, elle, considère qu'elle est en couple. Après un premier rapprochement sur le canapé où Brice ne semble pas hyper à l'aise avec le chat de Marion, direction l'église ou plus précisément la Sagrada Familia de Gaudi. Une visite touristique intéressante mais, après 3 semaines de séparation, Marion a plus envie de se mettre à table et de parler d'amour... Brice arrivera t-il a briser sa carapace et afficher ses sentiments amoureux ?

Retour en France, en Dordogne chez Christophe qui retrouve au petit matin Yann dans sa cuisine. Christophe a besoin d'un café bien serré car, énervé, il a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Ce qui tend les nerfs de Christophe, c'est qu'il est attiré par Yann et Guillaume... Il espère que cela s'éclaircisse dans sa tête au cours de cette journée. Si Christophe craque pour Guillaume, cela ne semble pas en être de même pour ses proches... Une conversation téléphonique entre Christophe et l'un de ses fils a été entendue par Guillaume et ce dernier est troublé par les quelques propos qu'il a saisi. Guillaume souhaite sans attendre tirer cette affaire au clair avec Christophe.

Au Tréport, Bruno retrouve Clémence et c'est pour lui le baptême du feu : il va rencontrer sa future belle famille. Bruno n'est pas venu les mains vides : du vin pour beau-papa, une plante pour belle-maman et également une délicate attention pour Élodie, la belle-sœur de Clémence qui est à l'origine de la lettre écrite pour Bruno après la diffusion de son portrait. À l'issue du premier repas en famille, Bruno va passer l'épreuve du questionnement avec beau-papa, agriculteur comme lui, belle-maman et la marraine de Clémence.

À Montpellier, Nadia, toujours aussi énergique et percutante, soigne son intérieur pour ses retrouvailles avec Mickaël après deux semaines de séparation. Les 1000 kilomètres parcourus depuis sa Bretagne, Mickaël découvre l'appartement de Nadia et Maya, la chienne de Nadia qui, probablement troublée par la venue d'un inconnu dans sa maison, s'est soulagée sur le tapis ! Si Nadia semble pressée de déménager pour rejoindre Mickaël, ce dernier souhaite en revanche prendre son temps. Le déjeuner de retrouvailles est plus salé que prévu pour Nadia...

Retour à Barcelone où Brice découvre avec sa réserve naturelle l'univers de Marion. Au programme de la soirée, la rencontre de la garde rapprochée de sa belle, une étape qu'il appréhende. Brice va-t-il arriver à ouvrir son cœur ?

La soirée se poursuit en Dordogne où Christophe est empêtré dans une situation fort délicate. S'il a développé des sentiments très forts pour ses deux prétendants, il semblait avoir tranché en faveur de Guillaume. Mais suite à une conversion téléphonique avec l'un de ses fils - que Guillaume a malencontreusement entendue - Christophe va devoir s'expliquer avec ce dernier. De son côté, sur le canapé, Yann assiste aux larmes versées par Guillaume et Christophe pensant que ce dernier avait fait son choix.

En Normandie, Valentin était sur son petit nuage après un baiser donné et rendu par Flavie. Si tout semblait donc aller pour le mieux, le destin en a décidé autrement. Après avoir confié une information importante à Karine Le Marchand, cette dernière les a convié à Paris pour évoquer la situation.

La quête du grand amour se poursuit dans le Cher au petit matin du deuxième jour de Renaud chez Anne. Après un échange de doux mots d'amour, il est temps pour eux de se lever et de reprendre des forces avec quelques tartines bien beurrées. Ce midi, Renaud va faire la connaissance des plus chers amis d'Anne. Ces derniers sont impatients de découvrir celui qui a su guérir le cœur de leur amie. Au cours de ce déjeuner, Renaud encaisse les nombreuses remarques négatives des amis d'Anne qui trouvent que les choses vont beaucoup trop vite entre eux...

Retour en Normandie où Bruno poursuit sa virée dans la famille de Clémence. Après avoir affronté le gros de la troupe, Bruno se fait balader en "Deudeuche" par son beau-frère Christophe et Élodie tel un jeune marié au bras de sa promise... Un arrêt dans un bar avec vue sur mer va permettre d'échanger quelques confidences sur cet amour tout neuf avec ceux qui ont vu naître l'étincelle dans les yeux de Clémence...

Après un détour par Paris pour une annonce importante, c'est en Bretagne que nous retrouvons Valentin qui rend visite à Flavie. Malgré le contexte morose, Valentin est bien décidé à combler sa chérie de toutes ses attentions. Puis le moment sera venu pour Valentin de rencontrer la sœur et les amis de Flavie.

Retour chez Marion à Barcelone où se poursuit l'éducation sentimentale de Brice. Direction la plage pour un échange de baisers et de révélations...

Dans le Cher, un orage très localisé sur Renaud a éclaté lors du déjeuner de présentation aux amis de sa bien aimée Anne. Prétextant avoir la vessie pleine après une ultime remarque de l'un des amis d'Anne qui est mal passée, Renaud a préféré s'isoler pour souffler un bon coup. Les inquiétudes des amis d'Anne l'ont touché au point de le bouleverser. Renaud et Anne repartiront-ils ensemble pour la Mayenne ?

Nous retrouverons ensuite Nadia et Mickaël à Montpellier où ils n'envisagent pas de la même façon leur avenir côté cœur. Si pour Nadia tout est rose, Mickaël, échaudé par les 1000 kilomètres qui les séparent, est pour l'instant dans un trou noir. Après une ballade sur la plage, Mickaël va faire la connaissance du fils de Nadia.

La soirée se terminera en Dordogne chez Christophe qui a du prendre une décision et brisé un cœur, y compris le sien...