"L'amour est dans le pré" lundi 18 novembre 2024, voici ce qui va se passer dans la 14ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 18 novembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 14ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 14ème soirée de "L'amour est dans le pré", les agriculteurs et leurs prétendantes vont nous faire voyager. Ils vont aussi nous surprendre, nous attendrir, mettre les problèmes sur la table et bien sûr nous faire pleurer de rire...

La soirée débute dans l'Aude où vit Marie, la dulcinée de Gilou. Après trois semaines sans se voir, Gilou parcourt les 850 kilomètres qui les séparent pour s'immerger dans l'univers de sa bien aimée et leurs retrouvailles devraient se dérouler sous les meilleurs auspices... ou pas... La distance sera au cœur d'une ballade : Gilou n'a pas l'intention de se délocaliser, Marie n'a pas l'intention de s'installer chez Gilou...

Direction l'Autriche où nous retrouvons sur la route Mickaël et Nadia qui filent vers Salzbourg et qui ont bien du mal à comprendre les indications du GPS de la voiture... Arrivés dans le Tyrol, ils découvrent leur chambre réservée par Mikaël dans un hôtel 5 étoiles. Ils partiront ensuite à la découverte du folklore local et profiteront des prestations de massages de leur hôtel.

Dans les Deux-Sèvres, Pascal se parfume et se fait beau comme un coq pour sa poulette Murielle qu'il va rejoindre chez elle. Mais, coup de théâtre, c'est finalement Murielle qui décide de revenir à la ferme ! Et vu la tournure des événements, Pascal appréhende son arrivée. Quels vents contraires ont bien pu déclencher la tempête Murielle annoncée en approche ??

En Dordogne, nous retrouvons Christophe après le départ de Guillaume. C'est désormais le début d'une relation avec Yann et la présentation officielle de ce dernier aux enfants de Christophe. Si Yann espère que la connexion avec les enfants se fera, il ignore encore qu'un de leur coup de fil a ouvert les yeux de Christophe et précipité le départ de Guillaume... Yann va comprendre au cours de la réception que Guillaume a fait son choix par dépit...

À quelques 2.000 kilomètres de là, Ludovic et Mélanie sont perdus avec leurs valises en plein cœur de la médina de Marrakech où ils vont passer leur premier week-end en amoureux, peut-être celui de la dernière chance... Après le week-end famille, Mélanie semble étouffée par la relation de Ludovic avec sa maman qui semble mal vivre leur amour naissant. En effet, la maman de Ludovic avait confié aux caméras avoir une préférence pour Manon, l'autre prétendante... La relation de Mélanie et Ludovic sera-t-elle à bout de souffle ou vivront-ils mille et une nuits enchantées ailleurs qu'au Maroc ?

De leur côté, Renaud et Anne décollent pour l'Irlande. Sur la terre ferme, Renaud découvre que leur voiture de location n'a pas de volant. Et oui Renaud, en Irlande on roule à gauche et ça ne va pas être simple ! Après la découverte de leur chambre d'hôtel, Anne et Renaud vont continuer de se créer des souvenirs en mettant leurs sens en ébullition dans un bain nordique à 38 degrés...

Dans les alpages autrichiens, Mickaël et Nadia profitent toujours de leur week-end en amoureux et évoquent leurs souvenirs les plus marquants... Après un petit déjeuner au cours duquel ils ont échangé des projets d'avenir, Mickaël emmène Nadia en haut des montagnes pour mieux en redescendre avec une luge d'été. Mais Nadia n'est pas sereine à l'idée de dévaler la pente... Les émotions passées, ils échangeront de tendres baisers face au Tyrol. En sera-t-il de même au bilan ?

Retour dans l'Aude chez Marie où, de bon matin, il est l'heure de lever le voile sur un suspens insoutenable : café ou ricoré pour Gilou ? Nuit chaude et sauvage, Gilou a besoin de reprendre des forces et ce sera avec une ricoré au lait... Après ce bon petit déjeuner, Marie décide de se dévoiler encore un peu plus en emmenant Gilou dans un endroit qui lui tient beaucoup à cœur...

En Dordogne, Christophe s'est-il remis de ses émotions après le départ de Guillaume ? Au petit matin, c'est en caleçon dans le couloir que nous retrouvons Christophe et Guillaume... Ces derniers pensaient sans doute que l'équipe de tournage n'était pas encore arrivée... Le moral a l'air donc plutôt bon au petit déjeuner... Après avoir repris des forces, et décidé de changer le matelas, direction le marché où Christophe vend le vin qu'il produit.

En Irlande, Renaud et Marie continuent leur escapade amoureuse. Depuis deux jours ils découvrent les merveilles de cette île tout comme sa langue... L'occasion d'échanger quelques mots en anglais au cours du petit déjeuner avant de se plonger dans la culture, l'histoire et la gastronomie Irlandaise.

Avis de tempête dans les Deux-Sèvres où la tornade Murielle est en train de s’abattre sur Pascal ! Ce dernier annonce la couleur : ça va fumer ! Entre la pelouse qui n'est pas coupée, Pascal qui sent le mouton, son matelas qui est troué et qu'il ne change pas et le trop plein de télé en rentrant du travail, Murielle fait feu de tous les côtés ! Lui donnera-t-elle une seconde chance ?

Retour au Maroc pour y retrouver Ludovic et Mélanie sur la mythique place Jemaa El Fnaa en charmante compagnie, celle de serpents ! Direction ensuite les souks de Marrakech. En pleins doutes, Ludovic et Mélanie ont beaucoup de choses à se dire mais ont du mal à faire en face à face. Réussiront-ils à poser les sujets sur la table lors de leur dîner ?

Cet épisode se terminera en Dordogne, chez Christophe. Au programme de la soirée, restaurant à deux à moins que Guillaume, pourtant parti, ne soit encore très présent dans les esprits...