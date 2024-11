"L'amour est dans le pré" lundi 2 décembre 2024, voici ce qui va se passer dans la dernière soirée sur M6

Lundi 2 décembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la seconde partie du bilan de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré" qui s'achève.

Alors qu’ils étaient à la recherche du grand amour, 12 agriculteurs ont décidé de participer à "L’amour est dans le pré" dans l’espoir de rencontrer leur moitié.

Après 14 semaines intenses, ils se sont tous retrouvés dans un camping d'Arcachon pour passer quelques jours de vacances ensemble et parler de leur aventure respective. Leurs coups de cœur, leurs certitudes, leurs doutes et enfin leur histoire d’amour : tout est passé au crible par Karine Le Marchand et ils lèvent enfin le voile sur le dénouement de leur aventure.

Dernier rendez-vous de cette année lundi soir sur M6, Karine Lemarchand vous propose l'ultime chapitre de la saison 19.

Après la demande en mariage de Mickaël à Nadia, vous allez découvrir le dénouement amoureux de 6 autres agriculteurs riche en romances. De nouvelles surprises seront également au rendez-vous grâce à des images totalement inédites.

La soirée débutera avec Renaud et Gilou, deux amis dans la vie qui se sont lancés ensemble dans l'aventure. Un tandem de choc qui nous a offert cette année bien des émotions et aussi de nombreux rebondissements. Leurs amours s'avèrent-ils aujourd'hui aussi solides que leur amitié ? Gilou sera le premier à dévoiler où en est sa relation avec Marie.

Après une séance de yoga, nous retrouverons Brice que nous avions quitté chez Marion à Barcelone. Vous découvrirez des images inédites de leur week-end en amoureux à Marseille. Arriveront-ils ensemble au bilan ?

Retour à Arcachon pour tirer au clair une histoire laissée en suspend : celle de Renaud qui était en plein déménagement avec Anne malgré les réticences des proches de cette dernière. Alors les amis d'Anne avaient-il raison ou tort ? Anne a t-elle fait le déplacement à Arcachon pour ce bilan ?

De leur côté, Gilou, Bruno, Pascal et Karell vont quitter le plancher des vaches pour s'offrir une petite balade en mer au milieu du bassin d'Arcachon. Direction la très célèbre Île aux Oiseaux et ça tombe plutôt bien car Gilou est bavard comme une pie sur le bateau...

Karine Le Marchand s'intéressera ensuite à la plus grande comédie romantique de cette 19ème saison : Ludovic et son fameux 50/50. Après les louches de bonheur de joie et de rires dans la famille de Mélanie, les deux amoureux ont commencé à se déchirer, perturbés par la distance et leur grande différence de tempérament. Karine, la maman de Ludovic a poussé son fils à faire un choix radical. Les tensions se sont-elles apaisées à la fin du voyage en amoureux à Marrakech ?

Place ensuite au dénouement tant attendu : Pascal et Murielle ! Après avoir rencontré sa seule et unique prétendante au « speem métine » comme il l'appelle, Pascal était tombé sous le charme de la délicieuse Murielle qui lui offrait un caleçon avant de débarquer quelques semaines plus tard à la ferme. Pesant débuter un conte de fée, Pascal a vite déchanté face aux multiples remarques de la délicate Murielle. Après avoir fait davantage connaissance, une vie heureuse semblait enfin leur faire les yeux doux. Mais Murielle a mis fin à leur relation, tout en laissant sa porte non fermée à clé, après une ultime salve de reproches. Alors, Pascal a-t-il tourné depuis la clé dans la serrure pour ouvrir la petite porte de Murielle ?

Après une dégustation d'huitres, nous retrouverons Christophe qui avait craqué pour Yann et... pour Guillaume ! Mais les enfants de Christophe lui ont fait savoir qu'ils avaient des réticences par rapport à Guillaume en raison de son jeune âge. A contrecœur, Christophe a refermé le sien continuant l'aventure avec Yann qui peinait à trouver sa place d'autant plus qu'il a ensuite compris qu'il était le second choix... Après le dîner au restaurant où Christophe était blessé par les propos de Yann, l'aventure s'est poursuivie par un week-end chez Yann dont vous allez découvrir des images inédites. Ce séjour a t-il permis de faire disparaitre les doutes de Christophe qui pensait que l'amour n'était pas fait pour lui ?

Ce sera ensuite le plateau de conclusion de cette 19ème saison exceptionnelle de "L'amour est dans le pré" au cours de laquelle 8 couples sur 12 se sont formés.

Rendez-vous au mois de janvier 2025 pour découvrir les nouveaux visages de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré".