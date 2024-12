"L'amour est dans le pré" : découvrez Antoine, polyculteur, agriculteur de la saison 20 sur M6

Antoine, 45 ans, polyculteur en région Grand Est est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Antoine est un homme simple et chaleureux qui partage son exploitation avec son cousin.

Entre la traite des vaches dès l’aube et le travail des cultures, il ne manque pas d’énergie et ses journées sont bien remplies, mais la solitude commence à lui peser. Très proche de son père, avec qui il partage un lien fort, Antoine veille aussi sur son frère Arnaud, atteint d’un handicap. Une belle preuve de son grand coeur, forgé par les épreuves, notamment la perte soudaine de sa mère, un souvenir encore douloureux.

Petit par la taille mais grand par l’esprit, Antoine a dû essuyer les moqueries de ses camarades, mais cela n’a jamais terni sa joie de vivre ni son humour. Gentil, cool et blagueur, il ne manque toutefois pas de caractère : “On ne me marche pas dessus !” plaisante-t-il. Malheureusement, son coeur généreux l’a mené à une seule histoire d’amour marquée par la déception.

Aujourd’hui, il espère rencontrer une compagne indépendante et travailleuse, prête à partager un quotidien simple mais sincère. Malgré sa timidité – et ses joues qui trahissent la moindre émotion ! – Antoine est un homme entouré, très soutenu par ses amis. D’ailleurs, c’est la fille d’un couple d’amis qui l’a inscrit à L’amour est dans le pré. Un geste qu’il accueille avec humour et l’espoir, pourquoi pas, de réaliser son rêve : fonder enfin sa famille.

Pour écrire à Antoine :

Si Antoine fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...