"L'amour est dans le pré" : découvrez Géraldine, éleveuse d'alpagas, agricultrice de la saison 20 sur M6

Géraldine, 49 ans, éleveuse d'alpagas en région Pays-de-la-Loire est l'une des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Géraldine, maman de 2 enfants Laura (15 ans) et Tom (14 ans), est une femme déterminée qui a trouvé une vraie vocation dans l’élevage d’alpagas.

Comptable puis graphiste, c’est pendant des vacances qu’elle rencontre pour la première fois des alpagas. Passionnée par cet animal, elle va tout plaquer pour s’installer sur cette parcelle de 15 hectares, où elle organise des visites et vend des pelotes et des articles en laine d’alpagas.

Calme et douce, Géraldine partage ces traits de caractère avec les camélidés. Cette quadragénaire, sensible et forte à la fois, a connu un père autoritaire qui lui a fait perdre confiance en elle. Aujourd’hui, guérie de ses blessures et célibataire depuis 5 ans, cette maman solo et cheffe d’entreprise, qui a connu 2 grandes relations, veut aimer et être aimée, sortir de sa solitude qui la hante et partager des activités simples comme la randonnée, la cuisine ou le ski.

Elle recherche un homme rassurant qui saura prendre soin d’elle, la valoriser, qui aime les animaux et qui pourra accepter ses enfants. Cerise sur le gâteau, Géraldine adore monter à cheval, donc s’il est cavalier, c’est un vrai plus.

Pour écrire à Géraldine:

Si Géraldine fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...