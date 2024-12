"L'amour est dans le pré" : découvrez Gilles, céréalier, agriculteur de la saison 20 sur M6

Gilles, 58 ans, céréalier et agent de collecte de lait en région Pays-de-la-Loire, est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Gilles, agriculteur au sourire contagieux, mène une vie pleine de rebondissements et de résilience.

Fils unique, il a grandi sur la ferme familiale, mais l’école n’était pas vraiment son terrain de jeu. L’appel de la terre est plus fort, et il reprend la ferme familiale en 1995, héritant de 40 hectares et 30 vaches laitières à la retraite de son père.

Toujours joyeux et rieur et un brin opiniâtre, Gilles traverse une rupture amoureuse qui viendra bousculer ses plans. Débordé par le travail et les responsabilités, il abandonne l’élevage, pour devenir agent de collecte de lait. Entre cette activité et son métier de céréalier, Gilles a réussi à se dégager du temps libre.

Aujourd’hui, Gilles est très entouré par ses amis et, surtout, ses trois filles, qu’il appelle fièrement “les soleils de sa vie”. Côté coeur, Gilles a connu deux relations importantes, avec à chaque fois des fins douloureuses. Malgré tout, il garde son goût pour les plaisirs simples, comme les danses de salon.

Aujourd’hui, il espère rencontrer une femme qui saura l’accepter tel qu’il est, avec son grand coeur et son amour pour la vie rurale. Une chose est sûre : Gilles est prêt à faire un pas de danse vers l’amour.

Pour écrire à Gilles :

