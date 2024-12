"L'amour est dans le pré" : découvrez Jean-Baptiste, éleveur bovin, agriculteur de la saison 20 sur M6

Jean-Bapstiste, 35 ans, éleveur bovin et gérant d'une ferme pédagogique en région Nouvelle-Aquitaine, est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Jean-Baptiste a grandi dans une famille aimante de la Nouvelle-Aquitaine où il a été élevé dans la religion catholique. Ses parents, un couple complice et uni, lui ont transmis des valeurs solides et lui ont donné un modèle inspirant de l’amour, qu’il espère retrouver dans une relation sincère et épanouissante.

Après plusieurs années de voyages qui lui ont permis de s’ouvrir au monde, de grandir et de découvrir de nouvelles perspectives, Jean-Baptiste est revenu à ses racines. Il a repris l’exploitation familiale à la retraite de son père et est aujourd’hui éleveur bovin.

Passionné par les animaux et le partage, il gère également une ferme pédagogique où il accueille petits et grands autours d’une centaine d’animaux. Il y propose des séjours dans des logements insolites, offrant une expérience authentique et ressourçante.

Aujourd’hui, il aspire à rencontrer un homme avec qui partager des moments authentiques, bâtir une relation durable et s’épanouir dans une complicité inspirée des valeurs qui l’ont toujours guidé.

Pour écrire à Jean-Baptiste :

Si Jean-Baptiste fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...