"L'amour est dans le pré" : découvrez Jean-Louis A, éleveur de vaches, agriculteur de la saison 20 sur M6

Jean-Louis A, 53 ans, éleveur de vaches allaitantes en région Occitanie, est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Jean-Louis, 53 ans, est un joyeux luron qui a toujours vécu entouré de sa (très) grande famille. En effet, enfant, il partageait son toit avec ses frères, sa soeur, ses parents, ses grands-parents et même ses arrière-grands-parents et tous étaient agriculteurs. C’est donc tout naturellement qu’en 1994, il a pris la même voie que ses ainés en diversifiant son activité.

Aujourd’hui, Jean-Louis est éleveur de vaches allaitantes Label Rouge, fait de la polyculture et vit seul avec sa mère, Maman Lucette, dans cette grande maison.

Si le parcours de Jean-Louis était tracé professionnellement, côté coeur, le chemin est plus accidenté. La seule histoire d’amour qu’il ait connue est quand il avait 25 ans et s’est soldée par un échec. Depuis, hormis des amourettes sans lendemain, il est désespérément seul.

Adepte de la chasse et de la cueillette des champignons, il recherche aujourd’hui une femme joyeuse et bonne vivante qui acceptera de partager son toit avec sa mère et pourquoi pas avec des enfants. Car Jean-Louis regrette de n’avoir pu devenir père, il serait donc ravi de partager son quotidien avec les enfants de sa compagne et vivre tous ensemble avec Maman Lucette dans leur grande maison.

Pour écrire à Jean-Louis A :

Attentiion, il y a deux Jean-Louis cette année, ne vous trompez pas !

Si Jean-Louis A fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...