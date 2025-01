"L'amour est dans le pré" : découvrez Laurent, éleveur de vaches et de brebis, agriculteur de la saison 20 sur M6

Laurent, 58 ans, éleveur de vaches allaitantes et de brebis en région Auvergne-Rhônes-Alpes, est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Laurent, 58 ans, est un homme de passion et de caractère, forgé par les épreuves de la vie et un amour indéfectible pour son métier. Éleveur de brebis et vaches allaitantes, il gère son exploitation avec une main ferme et un coeur immense.

Fils de restaurateurs, il a grandi au-dessus du restaurant familial, une enfance rythmée par le travail de ses parents, où l’amour était présent, mais où la vie de famille manquait de place. Françoise, sa femme, a été le pilier de sa vie. Leur rencontre a été une évidence, et elle l’a suivi avec dévouement pour bâtir leur exploitation. Pendant 36 ans, ils ont formé un duo indestructible, élevant leurs deux enfants, Camille et Guillaume. Mais en 2023, Laurent perd celle qui partageait tout avec lui, après une lutte acharnée contre la maladie. Pourtant, malgré le deuil, Laurent n’a rien perdu de sa force ni de son envie d’aller de l’avant.

Cuisinier passionné, camarade fidèle, et homme de grandes tablées, Laurent est très entouré, que ce soit par ses collègues ou ses soeurs, toujours présentes pour lui. En regardant l’histoire de Mickaël, agriculteur de la saison précédente, il a compris qu’il était temps de se relever et d’espérer à nouveau.

Aujourd’hui, il est prêt à ouvrir son coeur, cherchant une femme capable de partager son mode de vie rurale et authentique. Laurent n’est pas homme à faire semblant : son amour sera entier, ou ne sera pas.

