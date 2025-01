"L'amour est dans le pré" : découvrez Mathieu, éleveur de brebis, agriculteur de la saison 20 sur M6

Mathieu, 28 ans, éleveur de brebis en région Occitanie, est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Mathieu, doux et sincère, est agriculteur depuis 2016 sur la ferme familiale où il élève 450 brebis laitières pour produire le célèbre Roquefort. Passionné par son métier, il le considère plus comme un bonheur que comme un travail, se réjouissant de chaque journée passée auprès de ses animaux et de sa famille, soudée autour de lui.

Bien que très entouré, Mathieu est novice en amour. Il n’a jamais vécu de véritable relation sentimentale, n’ayant pas encore rencontré celle qui ferait battre son coeur. Profondément romantique et entier, il veut que ses premiers pas dans une relation soient portés par un véritable amour.

Touché par une maladie cardiaque à 20 ans, Mathieu a survécu à de nombreuses épreuves qui ont bouleversé sa perception de la vie. Désormais, il aspire à vivre pleinement et à fonder une famille, une priorité pour lui.

Ce timide au grand coeur, très investi dans son village et passionné de handball, rêve d’une femme gentille, prête à partager sa vie simple et authentique, et surtout ses valeurs. Participer à l’émission est pour lui une façon de surmonter sa réserve et, il l’espère, de trouver l’âme soeur.

