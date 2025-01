"L'amour est dans le pré" : découvrez Océane, maraichère, agricultrice de la saison 20 sur M6

Océane, 26 ans, maraichère en Bretagne est l'une des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Océane, 26 ans, est un concentré d’énergie, de force brute et de tendresse.

Avec son frère, son complice de toujours, elle a créé une exploitation maraîchère de A à Z, transformant un rêve familial en réalité. Ensemble, ils forment un duo inséparable, presque télépathique : lui, timide et discret, elle, très protectrice avec lui. Leur affaire est une véritable épopée familiale, où chacun met du coeur à l’ouvrage, y compris leurs parents, qui les épaulent au quotidien.

Mais attention, Océane n’est pas qu’une maraîchère pleine de ressources. Sur les terrains de jeux de force bretons, elle est une vraie machine de guerre : championne trois années d’affilée, elle manie le lancer de bottes de paille et le lever d’essieux de charrette comme personne !

Côté coeur, cependant, Océane a connu quelques faux départs. Elle a connu des relations sérieuses mais peu épanouissantes, puis une histoire compliquée qui ne lui a donné qu’une seule envie : passer à autre chose.

Elle rêve aujourd’hui d’un amour qui lui ressemble : authentique, vivant, et un peu fou. Et pourquoi pas quelqu’un qui saura l’épater autant qu’un week-end surprise en amoureux ? Car oui, derrière sa force et son énergie, Océane est une romantique qui ne demande qu’à se laisser surprendre. Avec elle, la vie sera tout sauf monotone, c’est un pari qui vaut largement la peine d’être tenté.

Pour écrire à Océane :

Si Océane fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...