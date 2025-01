"L'amour est dans le pré" : découvrez Samuel, viticulteur, agriculteur de la saison 20 sur M6

Samuel, 48 ans, producteur de cognac et viticulteur en Nouvelle-Aquitaine, est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Samuel, 48 ans, a toujours baigné dans le cognac, puisque sa famille fait ce métier depuis 4 générations. Cet homme passionné a longtemps cherché le regard approbateur de son père lorsqu’il a repris l’exploitation, mais celui-ci n’est jamais arrivé et désormais, il ne l’attend plus.

Sensible et manquant de confiance en lui, Samuel a tout d’abord fait sa vie avec une femme rencontrée sur un site de rencontre. Ensemble, ils ont eu une fille, Angèle, 9 ans.

Malheureusement, un cancer a touché sa femme et cette maladie a eu raison de leur couple. Aujourd’hui guérie, son ex-femme et Samuel s’entendent très bien, mais lorsqu’Angèle est chez sa mère 1 semaine sur 2, notre producteur de cognac supporte très mal la solitude et recherche maintenant chaussure à son pied depuis 7 ans.

Plein d’optimiste, Samuel recherche une femme constructive et bienveillante qui ne souhaite pas avoir d’enfants ou qui en a déjà. Facile à vivre et dans le dialogue, celle-ci devra être plus petite que lui : Samuel fait 1m65.

Pour écrire à Samuel :

Si Samuel fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...