"L'amour est dans le pré" : la 20ème saison débutera lundi 25 août 2025 sur M6

Deux décennies de rencontres, de rires et d’émotions : "L’amour est dans le pré" célèbre et débute sa 20ème saison lundi 25 août 2025 à 21:10 sur M6.

Vingt ans que des agriculteurs et agricultrices bravent leur timidité, ouvrent leur courrier à la télévision et tentent le grand saut vers l’amour…

Vingt ans que les téléspectateurs rient, pleurent, gloussent, s’emballent et s’émeuvent devant leurs histoires, entre lettres manuscrites à l’encre tremblante, coups de foudre et retournements de situation dignes d’une comédie romantique champêtre.

Et visiblement, personne n’est prêt à décrocher : la saison 20 est lancée et avec elle, une nouvelle salve d’histoires aussi tendres qu’imprévisibles. Car dans L’Amour est dans le pré, tout peut arriver, surtout l'amour !

Des regards, des mots, et le temps qui file : le speed dating, séquence culte !

C’est à Paris, la ville de l’amour par excellence, que tout va commencer.

Quinze agriculteurs, douze hommes et trois femmes, venus des quatre coins de la France, ont décidé de tenter leur chance.

Installée sur son canapé préféré, Karine Le Marchand veille au grain. Spectatrice attentive et complice, elle aussi veut vibrer, être surprise, s’émouvoir, mais n’hésitera pas non plus à remettre les pendules à l’heure à certains agriculteurs.

Et toujours... L'amour vu du pré

Nouvelle formule de “L’amour vu du pré” qui promet de marquer les esprits.

Pour la première fois, les agriculteurs de la saison en cours, dont Gilles, Julien, Jean-Louis et Océane, rejoindront les anciens participants sur le fameux canapé.

Cette année, l’émotion sera à son comble : les héros de la saison 20 découvriront en direct leurs aventures sentimentales, entourés de leurs proches. Un moment unique de partage et de spontanéité !

Au programme chaque semaine : des fous rires contagieux, des confessions touchantes et des souvenirs émouvants. Les fidèles agriculteurs et prétendantes des saisons précédentes seront également de la partie, offrant un mélange parfait entre fraîcheur et expérience.