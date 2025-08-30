"L'amour est dans le pré" lundi 1er septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 2ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 2ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Lundi soir, c'est le grand retour des séjours à la ferme, mais les speed datings ne sont pas finis pour autant...

La soirée débutera en Seine-Maritime chez Gilles, céréalier, dont le premier chapitre de sa quête de l'amour va s'écrire en gare de Rouen où sa première prétendante est sur le point d'arriver. Laquelle ? Gilles, le ne sait pas et va le découvrir une fois sur place. Finalement, elles seront là toutes les deux : Pascaline, une gestionnaire administrative qui ne l'a pas laissée de glace, et Isabelle une strasbourgeoise qui avait été son coup de cœur à l'ouverture du courrier. Le début du séjour à la ferme va débuter... enfin si Gilles arrive à scanner son ticket de parking pour pouvoir en sortir ! La route vers la ferme sera l'occasion pour les prétendantes de Gilles de lui rappeler leurs situations familiales que ce dernier semble avoir un peu oublié depuis le speed dating...

Retour à Paris où se poursuivent les speed datings avec deux prétendantes qui vont rencontrer Anthony, éleveur de poulets, canards et dindons bio en Occitanie. Dernier d’une fratrie de sept, il suit les traces de son frère Thierry qui a participé à la saison 13 de L’Amour est dans le pré. Pour la première fois dans l'histoire de "L'amour est dans le pré", Anthony n'a lu aucun courrier. Un début de speed dating à l'aveugle : ce sont les deux prétendantes qui vont lire leur courrier à Anthony qui sera de dos. Anthony devra ensuite choisir entre Evelyne et Aurélie, ou les deux, pour commencer un speed dating classique.

Direction ensuite la Bretagne et le département des Côtes-d'Armor pour y retrouver Océane, jeune maraîchère de 26 ans. Et ce matin, Océane est particulièrement hyperactive sur les dernières touches de ménage dans la maison à moins de deux heures de l'arrivée de ses prétendants. Océane serait-elle un peu maniaque ? Le premier qui va arriver à la ferme, c'est Robin, le chouchou d'Océane. Et ce dernier est particulièrement content d'être le premier arrivé afin de pouvoir parler tranquillement à Océane avant l'arrivée de Florian. Océane semble déjà aux anges avec Robin... Florian, le second prétendant va-t-il trouver sa place ?

À Paris, c'est au tour de Pierrick, 62 ans, polyculteur, éleveur laitier et de volailles en Bretagne, de débuter ses speed datings. Pierrick est un homme au grand coeur qui est devenu agriculteur par obligation. En effet, à 18 ans, son père meurt d’un cancer et pour aider sa mère qui doit élever ses 3 petits frères et sœurs, il reprend l’activité familiale. Aujourd’hui, le sexagénaire souhaite arrêter une partie de son activité, les vaches laitières, pour avoir moins de contraintes et passer plus de temps avec sa famille. Père de 3 enfants, et grand-père de 3 petits enfants, il aime prendre soin de ses proches et passer du bon temps avec eux. Malgré cet amour familial, la solitude lui pèse et il souhaite trouver une femme pour le reste de sa vie. Encouragé par les messages d'amour de ses proches, Pierrick va rencontrer ses 10 prétendantes.

En Seine-Maritime, Pascaline et Isabelle arrivent chez Gilles qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. Isabelle, son coup de cœur, va-t-elle choisir la chambre la plus près de la sienne ? Après ce choix, place à l'apéro et Isabelle qui va avoir bien du mal à découper du saucisson avec la guillotine à saucisson de Gilles dont elle n'arrive pas trop à maîtriser le fonctionnement !

Pendant ce temps, à Paris, Karine Le Marchand accueille Antoine sur la péniche. Antoine est un homme simple et chaleureux qui partage son exploitation avec son cousin. Entre la traite des vaches dès l’aube et le travail des cultures, il ne manque pas d’énergie et ses journées sont bien remplies, mais la solitude commence à lui peser. Petit par la taille, mais grand par l’esprit, Antoine a dû essuyer les moqueries de ses camarades, mais cela n’a jamais terni sa joie de vivre ni son humour. Gentil, cool et blagueur, il ne manque toutefois pas de caractère. Malheureusement, son cœur généreux l’a mené à une seule histoire d’amour marquée par la déception. Et l'aventure "L'amour est dans le pré" commence mal pour Antoine qui n'a reçu aucun courrier.

Retour en Bretagne où Florian, le second prétendant d'Océane, est en passe d'arriver à la ferme au grand dam de Robin qui aurait bien prolongé plus longtemps ce moment en tête-à-tête avec sa jolie maraîchère. Dès l'arrivée de Florian, Robin prend conscience que la vie à trois risque d'être bien plus compliquée que prévu... D'autant plus que Florian n'y va pas de main morte sur les cadeaux qu'il offre à Océane avant même de sortir sa valise. Florian est bien décidé à ne pas perdre de temps et va profiter d'une envie pressante de Robin pour entrer dans la séduction avec Océane, son objectif étant de faire peser la balance en sa faveur. La guerre des prétendants semble déjà être déclarée dans les Côtes-d'Armor !

En Normandie, il est midi et pour son premier déjeuner avec ses prétendantes, Gilles s'apprête à mettre les petits plats dans les grands. Va-t-il se rappeler des consignes alimentaires de ses prétendantes ? L'une ne mange que de la viande, l'autre que des fruits et des légumes. La préparation de ce premier déjeuner ne se fera pas sans quelques couacs... Après un moment passé en cusine avec Pascaline, Gilles, dont le coup de coeur était Isabelle, remet la balle au centre... Qui de Pascaline ou Isabelle saura tirer son épingle du jeu ?

Pendant qu'à Paris les dernières rencontres s'enchaînent pour Pierrick, dans les Côtes-d'Armor Robin et Florian découvrent l'exploitation de leur séduisante maraîchère. C'est au milieu des serres qu'Océane vend ses fruits et légumes en direct dans son marché qui ouvre chaque après-midi. Arrivés depuis quelques heures, les garçons vont pouvoir mettre la main à la pâte : corvée de ménage ! Et pendant que Robin va vider son sceau, Florian profite de l'occasion une fois de plus pour dégainer une vidéo qu'il a tournée pour montrer à Océane qu'il s'intéresse à son activité et qu'il s'empresse de lui faire découvrir... Parti favori dans la course pour le cœur d'Océane, Robin semble se faire dépasser... Parviendra-t-il à faire une remontada ?