"L'amour est dans le pré" lundi 6 octobre 2025, voici ce qui va se passer dans la 7ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 6 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 7ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Notre escapade sentimentale du lundi soir débutera en Seine-Maritime chez Gilles où deux prétendantes espèrent trouver la bonne manœuvre d'approche pour le séduire. Après la séance de massage avec Pascaline, c'est au tour d'Isabelle de réserver une surprise à Gilles pour un moment à deux en tête-à-tête : un cours de danse. Et pendant que Gilles et Isabelle semblent se rapprocher, Pascaline ronge son frein à la ferme...

En Charente, Julien se met au ménage avant l'arrivée de Louise et Coralie, ses deux prétendantes. Première arrivée, Coralie qui profite d'un court moment avec Julien et qui n'est pas très pressée de voir arriver sa rivale...

Direction ensuite l'Isère chez Denis, où ça déménage ! N'ayant qu'une seule chambre, Denis, qui n'a pas accueilli une femme sous son toit depuis 30 ans, a préféré louer un gîte près de chez lui pour y recevoir ses deux prétendantes. Il fait donc sa valise... Après avoir avalé les 500 kilomètres qui la sépare de Denis, Sylvie, qui a eu un véritable coup de foudre au speed dating, est la première arrivée. Après avoir discuté quelques minutes autour d'un bon verre d'eau, Romy arrive à son tour et Denis confie dajà qu'il se sent davantage attirée par elle... Au menu de ce premier déjeuner à trois : des œufs brouillés, enfin s'ils arrivent à faire fonctionner la plaque électrique !

Nous retrouverons ensuite dans la Sarthe Géraldine, éleveuse d'alpagas où le séjour se poursuit avec Yannick et Jérôme. Pour le moment, Géraldine n'a aucune préférence, les deux prétendants sont toujours sur le même point. de départ. Ce matin, Yannick et Jérôme vont être surpris, car les premiers tête-à-tête avec Géraldine vont se faire dans une ambiance particulière... C'est face à l'accouplement de Champion et d'Eros, deux alpagas, que Géraldine et Jérôme vont passer un moment ensemble...

À Paris, Samuel, 48 ans, producteur de cognac et viticulteur en Nouvelle-Aquitaine, monte sur la péniche pour le dernier speed dating de la saison. Sensible et manquant de confiance en lui, Samuel a tout d’abord fait sa vie avec une femme rencontrée sur un site de rencontre. Ensemble, ils ont eu une fille, Angèle, 9 ans. Malheureusement, un cancer a touché sa femme et cette maladie a eu raison de leur couple. Plein d’optimiste, Samuel recherche une femme constructive et bienveillante qui ne souhaite pas avoir d’enfants ou qui en a déjà. Samuel a reçu beaucoup de courrier, mais de femmes qui ne voulaient pas passer à la télévision. Karine Le Marchand va lui remettre la seule et unique lettre d'une femme acceptant de participer à l'émission...

Dans l'Aveyron, nous retrouverons Anthony et Evelyne. Ils ne se connaissent que depuis quelques jours, mais ressemblent déjà à un jeune couple prêt à convoler. Anthony a su rassurer la pudique Evelyne, gênée par la présence des caméras, à coups de mots doux sussurés dans l'intimité. Aujourd'hui, Anthony accélère encore le rythme puisqu'il a préparé une soirée sur mesure pour Evelyne avec pas moins d'une soixantaine d'amis et, parmi eux, une star aveyronnaise du programme : Didier !

Retour en Charente chez Julien où la seconde prétendante, Louise, arrive. Et c'est loin de faire plaisir à Coralie... Pendant que Julien installe Louise, l'inquiétude gronde chez Coralie.

En Normandie, après avoir partagé un cours de rock, Gilles et Isabelle, qui sont sur le chemin du retour, continuent de se tourner autour... De son côté, Pascaline, qui a trouvé le temps long, a tout astiqué dans la maison et la table est mise pour leur retour. Après un déjeuner durant lequel Pascaline semble peu intéressée au déroulé du cours de rock de Gilles et de sa rivale, elle va avoir une nouvelle chance de faire entendre sa voix au cours d'une soirée karaoké. Sapées comme jamais, Isabelle et Pascaline n'auront plus qu'à trouver la bonne chanson pour enchanter Gilles et pas que...

Un nouveau jour se lève sur l'Aveyron où nous retrouverons Anthony, toujours aussi pressé de passer à l'étape suivante avec Evelyne. Aujourd'hui, il va lui faire visiter. Après une visite express, le passage devant l'école sera le moment idéal pour évoquer une future maternité...

Dans la Sarthe, après un accouplement mémorable d'alpagas devant Jérôme, Géraldine va en faire de même avec Yannick. L'alchimie sera-t-elle autant au rendez-vous ?

Retour dans l'Isère pour enfin savoir si Denis et ses prétendantes ont réussi à faire fonctionner la plaque électrique pour déjeuner... Ce sera ensuite le départ pour la ferme. Si Denis a, pour l'instant, le cœur qui palpite plus pour Romy, le trajet en voiture va lui révéler des points communs avec Sylvie... À la ferme, Romy et Sylvie vont découvrir la demeure de Gilles dans laquelle il envisage de gros travaux. Direction ensuite l'exploitation où Sylvie remarque que la séduction n'opère pas entre elle et Denis.

En Charente, Julien va sortir le piège à filles des agriculteurs : le tour en tracteur ! Coralie ne boude pas son plaisir de prendre la machine en main, pendant que Louise attend son tour. Pour clore cette première journée sur une bonne note, Julien va dégainer une autre arme de séduction massive : sa guitare.

Dans la Sarthe, chez Géraldine, tandis qu'Eros et Champion profitent d'un repos bien mérité, Jérôme et Yannick vont enquiller à leur tour... au bowling. Face à Yannick qui enchaîne avec humour les propos en dessous de la ceinture, Géraldine va avoir du mal à se détendre et se sentir à l'aise... Pour le moment, sa préférence est pour Jérôme, ce qui n'a échappé à ce dernier. Mais au jeu comme en amour, rien n'est perdu avant la dernière carte et Yannick a une belle cartouche dans sa manche...