"66 Minutes" dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Permis de conduire : pourquoi coûte-t-il si cher ?

C’est censé être un premier pas vers l’autonomie. Mais pour les familles, le permis de conduire vire au cauchemar financier. En moyenne, il coûte 1 300 euros. Entre heures supplémentaires et délais à rallonge, la facture grimpe vite. Résultat : des parents qui paient et qui doivent jouer les chauffeurs. Faute de place à l’examen, les cours s’accumulent et les frais explosent.

Certaines familles n’hésitent plus à sortir la carte bleue pour obtenir une date garantie.

Comment faire baisser la facture ? Certains ont déjà trouvé la solution.

Sardines : bientôt un produit de luxe ? (Cartel Presse)

Elles évoquent les vacances, les repas simples, les bons petits plats à prix mini. Avec leurs recettes variées – grillées, à l’huile ou à la tomate – les sardines en boîte sont devenues un incontournable dans les placards des Français. Chaque année, ce sont plus de 16 000 tonnes de conserves qui s’écoulent dans les rayons. Un succès populaire indissociable d’un argument clé : le prix.

Mais ce champion du pouvoir d’achat est menacé. Pollution, surpêche, réchauffement climatique, les eaux marocaines, d’où proviennent deux tiers des sardines vendues en France, s’appauvrissent. Résultat : des pénuries en rayons et des prix en forte hausse.

Cauchemar au camping : où sont passés les bungalows ?

Il avait le bagout, l’accent chantant et le sourire facile. Jean-Noël Medus, promoteur de mobile homes haut de gamme, promettait des vacances de rêve et des revenus locatifs alléchants. À la clé : une résidence secondaire à prix accessible. Un concept séduisant, vendu comme une opportunité en or. Mais derrière le discours rassurant, l’homme est accusé d’avoir monté une véritable machine à escroquer. Mobile homes bas de gamme, campings fictifs, promesses non tenues : tout s’est effondré lorsque les premiers investisseurs ont voulu récupérer leur mise.

Aujourd’hui des familles sont ruinées, parfois jusqu’à leur dernier euro. Pendant ce temps, Medus menait grand train, entre villas luxueuses et voitures de collection. Mais l’homme se défend d’avoir commis la moindre faute.

Coupable ou innocent, la justice va bientôt trancher.

Bonne paye et liberté : et si vous deveniez routiers ?

Besoin d’air ? Et si vous deveniez chauffeur routier ! C’est le grand virage professionnel que choisissent de plus en plus de Français en quête de sens, de liberté et de stabilité. Car ce métier, longtemps boudé, coche désormais toutes les cases : il recrute massivement, paie bien – souvent plus de 2 500 euros net par mois – et offre une autonomie rare.

Fini les journées enfermées, les réunions sans fin, les chefs sur le dos… Sur la route, le chauffeur est seul maître à bord. Chaque trajet devient une évasion. Des kilomètres avalés, des paysages qui défilent, une playlist choisie, des arrêts au gré des envies, de quoi faire oublier les contraintes du métier.

Le Made in France fait son show

1 000 exposants, 100 000 visiteurs en quatre jours, le Salon du Made in France 2025 a de nouveau battu des records à Paris. Derrière les stands, une même ambition : prouver qu’on peut encore produire local, vendre à prix juste et séduire les consommateurs.

Textile, électroménager, accessoires, alimentation : toutes les filières étaient représentées, portées par des entrepreneurs qui veulent croire à une autre façon de consommer. Des marques en quête de visibilité, des géants venus défendre leur ancrage local, et surtout une foule curieuse de découvrir des produits utiles, beaux, et fabriqués ici.

Malgré la hausse des coûts, le Made in France séduit et 75 % des Français se disent prêts à payer un peu plus pour consommer local.

Bons plans, innovations, engagements forts : ce salon prouve qu’acheter français peut aussi rimer avec plaisir, qualité et fierté.