"L'amour est dans le pré" lundi 13 octobre 2025, voici ce qui va se passer dans la 8ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 13 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 8ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Ce nouveau chapitre de L'amour est dans le pré s'ouvre en Ardèche chez Laurent qui met les petits plats dans les grands pour recevoir ses prétendantes, Laurence et Françoise pour laquelle il a eu un gros coup de cœur à Paris. Première arrivée, Laurence qui va aider Laurent à la préparation de ses huitres et surtout profiter de ce premier moment seul avec lui avant l'arrivée de Françoise. Si Laurence semble prendre un bon départ dans la course vers le cœur de Laurent, Françoise, qui est sur le point d'arriver à son tour, pourrait bien bousculer cette charmante carte postale...

Dans le Tarn, chez Jean-Louis, c'est le jour du seigneur ! Et pendant que la première Sophie (la bonde) est partie à la messe avec Lucette, la maman de Jean-Louis, la seconde Sophie (la brune) se retrouve en tête-à-tête avec lui pour le petit déjeuner. Tout ce petit monde sera réuni après la messe avec pas moins de 50 convives autour d'un cochon à la broche.

Dans la Creuse, nous retrouverons Jean-Baptiste dans son parc animalier. Il va y accueillir ses deux prétendants : David et Steven. Ce sont deux garçons très différents qui débarquent à la ferme, mais l'un d'entre eux a déjà une petite longueur d'avance, Steven pour qui Jean-Baptiste avoue avoir eu un gros coup de cœur. Le premier prétendant, David, arrive avec un mélange d'excitation et de stress car il sait qu'il ne correspond pas à tous les critères dévoilés dans le portrait de Jean-Baptiste...

Dans les Côtes-d'Armor, chez Océane, le séjour se poursuit avec Florian et Robin. Pour Florian, le moment est venu de partager un moment seul avec Océane, confiné dans la cabine de conduite du tracteur dont cette dernière ui confie les commandes. Un moment qui ne va pas trop rassurer Florian qui va prendre un uppercut et comprendre que Robin a déjà une longueur d'avance sur lui...

Retour dans le Tarn, chez Jean-Louis, qui a organisé un grand banquet pour présenter ses deux Sophie à tout son entourage. Le rendez-vous est fixé à midi, mais l'une des deux Sophie (la blonde), de retour de la messe, se fait attendre... Arrivés sur le lieu du banquet, les convives découvrent les deux prétendantes et Sophie (la blonde), choisit la méthode offensive chantant ses propres louanges... Du côté de Sophie (la brune), l'approche est un peu plus retenue... Pour Jean-Louis, ce déjeuner est très important, car l'heure du choix va bientôt sonner. L'avis de ses amis pourrait bien le bouleverser...

Dans le Tarn-et-Garonne, Célia se prépare à l'arrivée de ses prétendants : Clément et Florant. Cette dernière est impatiente de les voir arriver et de confirmer les bons feelings ressentis à Paris lors du speed dating. Clément et Florant sont sur la route et tous deux espèrent déclencher chez Célia un tourbillon d'émotions. Premier arrivé au gîté loué par Célia pour l'occasion, Florant est heureux d'avoir devancé Clément afin de pouvoir échanger avec elle et marquer les premiers points... Mais au cours de ce premier tête-à-tête autour d'un verre, Florant va apprendre une nouvelle qui va le désarçonner.

En Ardèche, les effluves de l'amour enivrent déjà Laurence fraîchement arrivée chez Laurent pendant que Françoise, le coup de cœur de Laurent est sur le point d'arriver. Si Françoise se sent très détendue et en plein lâcher prise, Laurence, qui assiste leurs retrouvailles, tout en préparant à manger, ne lâche pas le manche de la moulinette...

Dans le Pas-de-Calais, Jean-Louis et ses prétendantes s'apprêtent à festoyer. Pendant qu'Isabelle se pare de ses plus beaux aouts, Sylvie seconde Jean-Louis sur la mise en place de la terrasse. Si Syvie pense avoir perdu une première bataille face à Isabelle, un simple plan de table va devenir un stratégique plan d'attaque...

Retour dans la Creuse au cœur du parc animalier de Jean-Baptiste où le premier prétendant, David, goûte déjà aux joies de la vie à la campagne... Un moment de complicité en tête-à-tête sur le point de prendre fin car le grand coup de coeur de Jean-Bapriste, Steven est sur le point de les rejoindre. Reste à savoir si Steven ne va pas finalement se faire court circuiter par David avec qui le courant passe plutôt ben avec Jean-Baptiste...

Retour en Bretagne chez Océane qui va vivre un tête-a-tête sportif avec Robin, coach de tennis. Pour Océane qui n'a jamais tenu une raquette de sa vie, la pédagogie de Robin va être mise à rude épreuve... Mais avant d'arriver sur le court, Robin aimerait connaître son classement ADP d'Océane... C'est rassuré sur la petite avance qu'il a sur son rival que Robin entre avec Océane sur le court de tennis. Et pour son premier coup de raquette, Océane va viser très près du mille... Mais si la partie avait plutôt bien commencée pour Robin, elle va se finir en eau de boudin...

Non loin de là, en Ille-et-Vilaine, Pierrick vit sa meilleure vie auprès de ses prétendantes : Livie et Valérie. Aujourd'hui, Pierrick leur a prévu un grand classique de la séduction : une après-midi détente dans un spa. En guise de préliminaires, un petit bain relaxant à trois puis un tête-a-tête dans la moiteur d'un sauna avec Valérie suivi d'une douche collé-serré avec cette dernière sous les yeux de Livie...

Pendant ce temps-là, chez Jean-Louis, la tête bat son plein autour du cochon grillé. Alors que depuis le début de la journée, Sophie (la blonde) le lâche pas belle maman d'une semelle, Sophie (la brune) commence à se sentir comme des pantoufles dans l'univers de Jean-Louis...

Chez Célia, le bal des arrivées se poursuit avec le très attendu Clément. À peine ce second prétendant débarqué, c'est la plongée directe dans le grand bain avec une coulée de béton.

En Ille-et-Vilaine, les joues de Valérie sont encore roses de bonheur après le moment sensuel passé avec Pierrick dans l'intimité du sauna... Restée simple spectatrice, Livie, elle, était un peu verte, mais l'heure de la contre-attaque a sonné...

Chez Jean-Louis, tout le monde s'est levé ce matin au chant du coq. Si Isabelle semble avoir bien du mal à se mettre en route, Sylvie, elle, est d'humeur badine et pour cause, Jean-Louis lui a proposé de venir travailler avec lui ce matin... Mais sa joie pourrait bien vite retomber, prenant petit à petit conscience que Jean-Louis semble être plus en connexion avec Isabelle qu'avec elle... Va-t-elle baisser les bras et laisser sa place à rivale ?