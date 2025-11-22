"66 Minutes" dimanche 23 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 23 novembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Amine Kessaci : la cible

Ce sont des images qui prennent aujourd’hui tout leur sens. Il y a trois ans, bien avant que le drame ne frappe son petit frère, les équipes du 66 Minutes avaient rencontré Amine Kessaci. À 19 ans alors, il menait déjà un combat acharné dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour détourner les jeunes du trafic. Ces images prennent aujourd’hui une résonance bouleversante et nous ramènent aux racines d’un mal qui finira par emporter son petit frère, abattu en pleine rue. Il ne le savait pas encore, mais la tragédie était en marche.

Cette semaine, Amine marche à nouveau. Il participe à une marche blanche pour Mehdi, tué il y a quelques jours. Un drame de plus, mais pas une défaite : il continue à parler, dénoncer, agir.

À travers des archives exclusives et un témoignage poignant, 66 Minutes retrace le parcours de ce jeune militant devenu symbole d’une jeunesse qui refuse de baisser les bras, au cœur d’une guerre invisible.

Testez, c’est payé

Nourriture, hygiène, cosmétique et même nuit d’hôtel, partout en France, des milliers de consommateurs testent gratuitement toute sorte de produits ou d’activités. Les méthodes ne manquent pas pour ceux qui veulent se faire plaisir et même gagner un peu d’argent. Mais comment en profiter ? L’entreprise « Testez pour nous » a 50 000 testeurs répartis dans toute la France. Chaque jour, des sessions de tests en laboratoire sont pratiquées. En échange, le particulier repart avec un chèque cadeau.

Alors qui sont ceux qui ont recours à ces tests de produits gratuits ? Et quels sont les pièges à éviter ?

Les odeurs de la discorde

Restaurants, usines, décharges, fermes, les mauvaises odeurs gâchent le quotidien de millions de Français. Elles sont même devenues la deuxième cause de plainte après le bruit. Invisibles mais envahissantes, elles déclenchent tensions de voisinage, pétitions et procès. Face à ces nuisances, des experts spécialisés mènent l’enquête pour identifier les coupables.

Quels recours pour ceux qui vivent le nez bouché en permanence ? Et comment en finir avec ce fléau discret, mais de plus en plus répandu ?

Chauffage : ils baissent la facture, pas la température !

Avec la chute des températures, les radiateurs redémarrent. Et les factures repartent à la hausse. En moyenne, les Français consacrent plus de 1 600 euros par an à leur chauffage. Un budget lourd, dans un contexte de prix de l’énergie instable. Résultat : un Français sur cinq déclare avoir froid chez lui en hiver, faute de moyens suffisants pour bien chauffer son logement. Mais certains ne se laissent pas faire.

66 Minutes a rencontré ceux qui ont décidé de défier l’hiver à petit prix.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

La brasserie qui défie le temps

C’est un lieu comme il n’en existe plus. À deux pas de la gare Saint-Lazare, la brasserie Mollard (Paris 8ème) fait battre le cœur de Paris depuis 1895. Un décor somptueux classé aux Monuments Historiques, des serveurs en grande tenue, des plats mythiques servis à la française. Ici, le temps semble suspendu. Mais derrière les miroirs gravés et les mosaïques Art nouveau, une équipe de passionnés fait vivre chaque jour ce monument de la gastronomie parisienne.

Stéphane Malchow, le patron, arrière-petit-fils du repreneur, veille à tout : de la cave aux cuisines, du moindre luminaire aux produits soigneusement sélectionnés à Rungis (Val-de-Marne). Arnaud, le chef, est aux fourneaux depuis trente ans. Tout est fait maison : omelette surprise flambée, bar en croûte, millefeuilles préparés dans les règles de l’art…, dans cet établissement la tradition est sacrée.

Un service, une ambiance, une magie. Mollard n’est pas une brasserie comme les autres. C’est un spectacle vivant, où la cuisine devient patrimoine. Et chaque repas un moment hors du temps.