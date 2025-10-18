"L'amour est dans le pré" lundi 20 octobre 2025, voici ce qui va se passer dans la 9ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 20 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 9ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Cette semaine dans L'amour est dans le pré, vous allez découvrir les premiers pas à la ferme des prétendantes de Mathieu, pour certains, ce sera l'heure des présentations officielles pendant que Julien et Géraldine prendront du bon temps en tête-a-tête... ou pas ! Nous prendrons également des nouvelles de Gilles, un sacré petit cachotier...

Le Tour de France des fermes en émois débutera dans l'Aveyron où Mathieu attend ses prétendantes, Clémence et Marie, dans le gîte qu'il a loué pour l'occasion. Première arrivée, Marie qui couvre de présents Mathieu et lui remet un carnet dans lequel elle a consigné tout ce qu'elle souhaitait lui dire depuis leur rencontre au speed dating. Après partagé un temps d'échange autour d'un bon verre d'eau fraiche, Marie aimerait s'évader encore un peu à deux avec Mathieu, mais, malheureusement pour elle, le séjour à la ferme à trois va débuter, Clémence étant sur le point d'arriver à son tour.

Chez Jean-Louis dans le Pas-de-Calais, un moment en tête-à-tête à la ferme s'apprête à commencer avec Isabelle. Le matin même, il avait accordé du temps à Sylvie, mais sans que Jean-Louis s'en rende compte, ce moment censé être privilégié n'avait pas tenu ses promesses pour la Creusoise... Et malheureusement, la peine de Sylvie ne semble pas apaisée. De con côté, Jean-Louis, qui est loin de se douter du mal-être de Sylvie, profite d'un doux moment avec Isabelle. Le séjour à la ferme serait-il en train de se terminer pour Isabelle qui pourrait bien repartir avec un lot de consolation ?

Dans la Sarthe chez Géraldine, après la séance d'accouplement des alpagas et la soirée au bowling, une nuit est passée et c'est l'heure du petit déjeuner. Si cette dernière semble vouloir prendre son temps pour ne pas se tromper, ses prétendants, eux, sont bel et bien prêts à passer à la vitesse supérieure avec un programme surprise concocté chacun de leur côté. Le premier rendez-vous en tête-à-tête sera avec Jérôme qui nage en eaux troubles avec Géraldine. Le Breton a choisi de faire découvrir à Géraldine le domaine dans lequel il se sent comme un poisson dans l'eau : la pêche.

Direction la Seine-Maritime où nous retrouvons Gilles qui a organisé une soirée karaoké entre amis et en famille. L'occasion rêvée, entre deux refrains, d'accorder les voix et de récolter quelques notes précieuses sur celle qui pourraient prochainement partager un duo avec lui...

En Lozère, Evelyne n'a pas attendu le chant du coq pour se lever... Ce matin, elle attend l'arrivée d'Anthony, toute excitée à l'idée d'entendre enfin la sonnette de l'entrée tinter... Les retrouvailles qu'on imaginait paradisiaques vont se dérouler dans un froid d'enfer... Plutôt que de se heurter à un mur, Evelyne va emmener Anthony faire une balade pour tenter de comprendre ce qui le bloque depuis son arrivée.

Pendant ce temps, en Isère, Denis s'apprête à savourer ce qui pourrait devenir son quotidien : partager ses déjeuners en famille, non plus seul, mais accompagné. Pour lui, son choix est déjà fait, Romy est l'heureuse élue. Si de son côté Sylvie l'a bien compris, cette dernière cultive encore quelques espoirs...

En Charente, chez Julien, au petit matin, les corps sont moites, les souffles chauds et les cœurs battent la chamade ! Coralie s'adonne avec lui à l'un de ses plaisirs préférés : la course à pied. À leur retour, Louise s'inquiète des regards attentionnés de Julien envers Coralie...

Retour dans l'Aveyron chez Mathieu, où avant l'arrivée de Clémence, la rencontre avec Marie continue de mijoter à feu doux... Clémence enfin arrivée, la vie à trois débute autour du déjeuner avec, au menu, beaucoup de bla-bla...

Les surprises galantes de Géraldine se poursuivent dans la Sarthe. Après la partie de pêche fructueuse côté sentiments avec Jérôme, c'est au tour de Yannick de se jeter à l'eau pour espérer inverser la tendance lors d'une séance de jacuzzi... Pas sûr que Géraldine arrive à se laisser aller... Yannick va-t-il boire la tasse ?

Du côté de la Lozère, la discussion entre Anthony et Evelyne a laissé des traces... Malgré une forte attraction au départ pour Evelyne, le cœur d'Anthony joue les montagnes russes, donnant à cette dernière un sérieux tournis... Pas question pour autant d'annuler la soirée avec ses plus fidèles amies, ses collègues infirmières. Evelyne soigne son accueil en masquant sa douleur en attendant de pouvoir se confier à sa meilleure amie.

En Isère, Denis dégaine son gros engin à moteur et embarque Romy dans son tracteur. Le moment est venu d'annoncer son choix.

Dans l'Aveyron, Mathieu va faire assister le défilé de ses 500 brebis pour la traitre à ses deux prétendantes. Si Marie est opérationnelle, Clémence l'est beaucoup moins et préfère délaisser la traite pour quelques traits d'humour...

En Lozère, la nuit a-t-elle permis à Anthony de trancher sur son avenir avec Evelyne ? L'ambiance au petit déjeuner est à couper au couteau...

La soirée se terminera en Normandie, chez Gilles où la nuit n'a pas été de tout repos... Après une soirée à boire les paroles d'Isabelle au Karaoké, ce matin, à l'idée de révéler son choix, le céréalier déchante complètement...