"L'amour est dans le pré" lundi 24 novembre 2025, voici ce qui va se passer dans le bilan sur M6 (vidéo)

Lundi 24 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre la première partie du bilan de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Karine Le Marchand accueille les agriculteurs de la saison pour un moment unique et attendu : le bilan de leur incroyable aventure amoureuse. Pour eux, qui se voient pour la première fois tous ensemble, c’est l’occasion de créer des liens qui seront sans doute indéfectibles lors d’un week-end qui s’annonce épique !

À cœur ouvert, les agriculteurs vont se livrer sur leur parcours depuis leur participation à l'émission, entre rires et émotions, joies et déceptions et, surtout, l'évolution de leur vie sentimentale…

Que sont-ils devenus ? L'amour a-t-il vraiment germé dans leurs champs ? Ont-ils surmonté les défis de la vie à deux ? Ont-ils dû faire face à des désillusions ? Et pour ceux que l’on avait quitté célibataire, ont-ils trouvé l’amour ?

Ce bilan promet de faire battre les cœurs et de clôturer en beauté une saison riche en émotions et en amour !

Dans la première partie du bilan

La soirée débutera avec Jean-Louis. Depuis maintenant six mois, Jean-Louis et Sophie sont inséparables aussi bien dans le Tarn sur les terres de l'agriculteur, que dans les Bouches-du-Rhône, la région de sa douce. Depuis le début de l'aventure, ils vivent l'amour fou. Sans surprise ils seront ensemble face à Karine Le Marchand et feront leur bilan. L'occasion de revoir des images mémorables et d'en savoir plus sur leurs projets à deux.

Ce sera ensuite au tour de Célia de faire le bilan de son aventure. Elle reviendra sur sa relation compliquée avec Florent entre jalousie et incompréhension. Seule avec Clément après le départ de Florent, c'est dans un climat un peu plus serein que Célia a pu mieux découvrir son second prétendant. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur le week-end que Célia a passé chez Clément et de découvrir des images inédites.

Nous retrouverons ensuite Denis qui a eu, dès l'ouverture du courrier et du speed dating, un coup de cœur pour Romy. Lors du séjour à la ferme, Sylvie, sa seconde prétendante, a très vite compris que la partie était perdue pour elle. Vous découvrirez des images inédites du séjour de Denis et Romy qui se sont envolés au Portugal, un retour aux sources pour Romy sur les traces de son enfance. Seront-ils toujours ensemble au bilan ?

Place ensuite à Océane, la maraîchère des Côtes-d'Armor qui, a l'issue du séjour à la ferme, a laissé ses deux prétendants dans les choux...

Puis ce sera ensuite à Jean-Baptiste de revenir sur le début de sa love story avec Steven. Après le séjour à la ferme, Steven est revenu passer quelques jours chez Jean-Baptiste hors caméras. Ce séjour les a-t-il rapprochés davantage ou éloignés ?

Nous retrouverons Pierrick que nous avions laissé avec sa douce suissesse Livie, qui avait sorti le grand jeu pour le séduire lors du speed dating. Alors que tout semblait bien engagé entre eux, Pierrick va dévoiler à Karine Le Marchand ce qui s'est passé hors caméras...

Remontée comme un coucou, Karine Le Marchand recevra ensuite Anthony. Après des débuts plus que prometteurs avec Evelyne, il a tout fait voler en éclats lors du week-end chez elle.

Cette première partie du bilan se terminera avec Laurent qui filait le parfait amour avec Laurence. Vous découvrirez des images inédites de leur séjour en Corse qu'ils ont vécu comme une véritable lune de miel.

Extrait vidéo

"Oh p***** Jean-Louis, tu m'emmènes !" Une sortie à dos d'ânes que les agriculteurs ne sont pas près d'oublier !