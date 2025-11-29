"L'amour est dans le pré" lundi 1er décembre 2025, voici ce qui va se passer dans le bilan sur M6 (vidéo)

Lundi 1er décembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre la seconde partie du bilan de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Karine Le Marchand accueille les agriculteurs de la saison pour un moment unique et attendu : le bilan de leur incroyable aventure amoureuse. Pour eux, qui se voient pour la première fois tous ensemble, c’est l’occasion de créer des liens qui seront sans doute indéfectibles lors d’un week-end qui s’annonce épique !

À cœur ouvert, les agriculteurs vont se livrer sur leur parcours depuis leur participation à l'émission, entre rires et émotions, joies et déceptions et, surtout, l'évolution de leur vie sentimentale…

Que sont-ils devenus ? L'amour a-t-il vraiment germé dans leurs champs ? Ont-ils surmonté les défis de la vie à deux ? Ont-ils dû faire face à des désillusions ? Et pour ceux que l’on avait quitté célibataire, ont-ils trouvé l’amour ?

Ce bilan promet de faire battre les cœurs et de clôturer en beauté une saison riche en émotions et en amour !

Dans la seconde et dernière partie du bilan

La 20ème saison de L'amour est dans le pré s'achève ce soir.

La soirée débutera avec Gilles et Isabelle, qui seront ensemble face à Karine Le Marchand pour dresser le bilan de leur aventure sentimentale et de revoir des images mémorables...

Place ensuite à Géraldine, notre éleveuse d'alpagas, qui a rencontré Jérôme et Yannick lors du speed dating. Retour sur la séquence culte de cette 20ème saison, l'accouplement des alpagas ! Vous découvrirez des images inédites du week-end de Géraldine en Bretagne chez Jérôme où elle a fait connaissance de ses sœurs, mais surtout de ses enfants. Seront également diffusées, des images de leur séjour en amoureux en Irlande où la conduite à gauche n'est pas évidente... Seront-ils ensemble au bilan ? Karine Le Marchand a quand même prévu deux chaises au cas où...

Le bilan se poursuivra avec Julien que nous avions laissé avec Louise pour laquelle il a eu un coup de foudre dès le speed dating. Après leur week-end en amoureux durant lequel Julien a rencontré tous ses proches, ils se sont envolés pour l'Écosse et vous allez découvrir des images inédites de leur voyage. Louise sera-t-elle aux côtés de Julien pour ce bilan ?

Ce sera ensuite au tour de Mathieu, le benjamin de la saison, qui n'avait pas encore gouté au plaisir d'une relation à deux. Après le séjour à la ferme et un premier baiser échangé, leur aventure s'est poursuivie à Brest sur les terres de Clémence. Vous allez découvrir des images inédites de Mathieu qui fait la connaissance des proches de Clémence. Plus amoureux que jamais, ils seront ensemble et annonceront une grande nouvelle...

Nous prendrons ensuite des nouvelles de Samuel et Antoine, deux agriculteurs qui ont fait choux blanc cette saison. Antoine n'a reçu aucun courrier, quant à Samuel, qui a reçu qu'un seul courrier, il n'a pas souhaité inviter à la ferme son unique prétendante rencontrée lors du speed dating. Les appels de Karine Le Marchand ont-ils portés leurs fruits ? Parfois, l'aventure se déroule hors caméras...

Le bilan de cette 20ème saison se terminera avec Jean-Louis dont la vie est extrêmement rebondissante avec Isabelle ! Après sa déclaration sur le petit pont, l'histoire avec Isabelle a pris l'eau et leur relation s'était arrêtée brutalement à Dunkerque lors du week-end en amoureux. Après un mois sans nouvelles, Isabelle a repris contact avec Jean-Louis...