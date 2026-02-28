"66 Minutes" dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Prêts sur gage : le crédit des fins de mois difficiles

Ils sont une quarantaine en France et voient affluer de nouveaux clients. Les agences du Crédit Municipal proposent un principe simple : déposer un bijou, une montre ou un tableau en échange d’un prêt immédiat, représentant en général 50 à 70 % de la valeur estimée. Quelques centaines à plusieurs milliers d’euros peuvent ainsi être débloqués en quelques minutes.

À Béziers (Hérault), une nouvelle agence vient d’ouvrir ses portes. Face à l’inflation, ce crédit centenaire séduit désormais bien au-delà des publics précaires.

Pétanque et bouillabaisse : quand Marseille régale New York

Bouillabaisse, pastis et accent du sud, à des milliers de kilomètres du Vieux-Port, la Provence s’invite au cœur de New York. Le pari était audacieux. Celui d’Andrea Calstier, un jeune chef marseillais : ouvrir un restaurant gastronomique aux saveurs méditerranéennes à deux pas de Manhattan.

Après des débuts difficiles, le couple a réussi l’exploit retentissant de décrocher une étoile au Guide Michelin, moins d’un an après l’ouverture de La Bastide. Une consécration éclair qui propulse l’adresse parmi les tables les plus convoitées de la ville. Aujourd’hui, il faut réserver plusieurs mois à l’avance pour espérer goûter leur cuisine ensoleillée.

Maires sous pression : le grand ras-le-bol des élus

À deux semaines des élections municipales, un chiffre interpelle. Près de 2 200 maires ont démissionné en cours de mandat. Du jamais-vu. Pressions administratives, responsabilités juridiques accrues, manque de moyens, la fonction est sous tension permanente. Mais le malaise va plus loin. Menaces, agressions, incivilités, certains élus sont désormais pris pour cibles. Dans les petites communes surtout, ces maires incarnent une démocratie de proximité fragilisée, mais plus essentielle que jamais.

Les Français champions des PV impayés

Près de 28 millions de contraventions sont dressées chaque année en France. Pourtant, 20 % ne sont jamais réglées. Face aux radars et au stationnement payant, certains automobilistes fraudent : plaques masquées, fausses cartes handicapées, usurpation d’identité pour éviter retraits de points et amendes. Des pratiques loin d’être anodines. Dissimuler sa plaque peut coûter jusqu’à 7 500 euros et valoir une suspension de son permis.

Enquête sur ces conducteurs qui jouent et risquent gros pour ne pas payer.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Ottawa : le nouveau bon filon canadien

À Ottawa, la capitale, et dans sa région, le rêve canadien se mérite. L’hiver dure plusieurs mois et les températures peuvent descendre jusqu’à –30 °C. Il faut apprendre à conduire sur la neige, supporter les factures de chauffage, s’adapter à un rythme de vie bouleversé par le froid. Rien n’est simple, tout s’anticipe. Pourtant, plus de 120 000 Français ont choisi le Canada et cette région de l’Ontario. À Ottawa, ils trouvent des opportunités professionnelles, une économie stable et un cadre sécurisé pour leur famille.

Mais s’installer ici, c’est accepter un vrai changement de vie : climat extrême, éloignement, démarches administratives exigeantes. Le Canada n’est pas qu’une carte postale. C’est un pari. Un défi quotidien pour ceux qui veulent transformer le rêve en réalité.