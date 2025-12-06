"L'amour est dans le pré" les 20 ans, lundi 8 décembre 2025 sur M6 (vidéo)

Lundi 8 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de célébrer les 20 ans de "L'amour est dans le pré" en compagnie d'une centaine d'agriculteurs qui ont participé à l'émission.

Où étiez-vous le 8 septembre 2005 ?

Sans doute devant M6 pour découvrir sa nouvelle émission “L’Amour est dans le pré”.

Alors que l’heure était aux formats et aux mises en scène spectaculaires, l’émission faisait le pari inverse : celui de la sincérité et de l’authenticité. Avec un concept simple, mais très efficace, “L’Amour est dans le pré” paraissait anachronique pour son époque, pourtant l’émission touche immédiatement le cœur de millions de Français en déchainant les passions et en changeant le regard porté au métier d’agriculteur. Qu’il est loin le temps où ils avaient une image stéréotypée, associée à des clichés dépassés. Plus que des aventures romantiques et champêtres, “L’Amour est dans le pré” a ouvert une fenêtre sur le monde rural en repopularisant ce métier autrefois oublié et souvent dévalorisé.

Vingt ans plus tard, la sincérité et l’authenticité du programme sont toujours présentes et le succès aussi. Tous les téléspectateurs se souviennent d’un coup de foudre, d’une déclaration d’amour particulièrement touchants, mais aussi de courses au supermarché et de balades en tracteur légendaires.

20 ans d’amour, d’émotions et de fous rires !

Pour célébrer les 20 ans de “L’Amour est dans le pré”, Karine Le Marchand a décidé de marquer le coup. Et pas question de faire ça à moitié ! Cette fois, direction le cœur de la Drôme, où elle enfile son écharpe de Maire du village ADP !

Autour d’elle, une centaine d’invités venus de toutes les saisons ont répondu présents, accompagnés de leurs moitiés, de leurs enfants et de leur bonne humeur. L’occasion de prendre des nouvelles de chacun, mais aussi d’avoir de belles surprises et quelques annonces inédites !

Dans une ambiance de campagne paisible (enfin, jusqu’à l’arrivée de tout ce petit monde !), Karine orchestre une grande fête pleine de rires, d’émotions, de complicité et d’activités avec les enfants ADP. Confidences inattendues et retrouvailles émouvantes : cet anniversaire promet d’être aussi touchant que joyeux.

Et parce qu’après 20 saisons, on ne se refait pas, Karine Le Marchand garde son humour et sa bienveillance légendaires : “Sortez le popcorn, les mouchoirs et, allez, une petite coupette à la maison !”.

Le grand renouvellement de vœux : amour et émotions garantis !

Le grand renouvellement de vœux : amour et émotions garantis ! Parce qu’après 20 ans d’amour, de bottes crottées et de rires partagés, il fallait bien marquer le coup, Karine Le Marchand a organisé une cérémonie pas comme les autres : un grand renouvellement de vœux avec des couples cultes de “L’Amour est dans le pré”. L’occasion pour les mariés de renfiler leur robe de mariage et leur plus beau costume et pour les enfants, de mettre à l’honneur leurs parents.

Sous un ciel bleu, “Madame la Maire” enfile son écharpe tricolore pour célébrer les héros du long terme : ceux qui ont survécu aux ronflements, aux tracteurs en panne et aux différences d’opinions sur la cuisson du gigot.

Avec son humour et sa tendresse habituels, Karine rend hommage à ces histoires “labourées à quatre mains, arrosées de complicité et fertilisées à la mauvaise foi”.

Entre rires et larmes, les amoureux se redisent “oui, encore” — preuve qu’on peut s’aimer longtemps, sans filtre, sans réseaux et sans pesticide.

Une séquence pleine d’émotion, de tendresse et de bonne humeur, où Karine prouve une fois de plus qu’en amour, comme à la ferme, le vrai miracle, c’est de continuer à semer… même après la moisson !

Extrait vidéo

"Je vais donc inaugurer le village : ADP Land !" Top départ pour les 20 ans de L’amour est dans le pré !

"Bravo, on est très fiers de toi !" Ezio apprend à marcher auprès de Karine... Une tata comme ça ou rien !