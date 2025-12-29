"L'amour est dans le pré" de retour sur M6 le 19 janvier 2026 avec les portraits de la saison 21

La 20ème saison à peine achevée, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir les portraits des agriculteurs de la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" lundi 19 janvier 2026 à 21:10 sur M6.

"L'amour est dans le pré" revient sur M6 pour une 21ème saison plus touchante que jamais.

Cette année encore, Karine Le Marchand ouvre les portes des exploitations agricoles où battent des cœurs en quête d'âme sœur et, derrière les tracteurs et les étables, se cachent des hommes et des femmes aux parcours extraordinaires, dont les rêves et les espoirs résonnent en chacun de nous.

Si certains ont connu l'amour puis la solitude, d'autres attendent encore ce premier grand frisson et tous partagent cette même quête universelle : trouver quelqu'un avec qui partager leur vie et leur passion.

Préparez-vous à rire, à pleurer, à vous émouvoir, car cette 21e saison promet déjà son lot de moments inoubliables.