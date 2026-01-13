"L'amour est dans le pré" : découvrez Anthony, maraîcher bio, agriculteur de la saison 21 sur M6

Anthony, 29 ans, maraîcher bio en région Auvergne-Rhône-Alpes, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Anthony, 29 ans, maraîcher bio, cultive 12 hectares de légumes et quelques fruits du côté du Sud- Ouest. Roi de la diversification, il produit et vend lui-même. Avec ses deux salariés et ses quatre saisonniers, son exploitation tourne comme une horloge.

Fils et petit-fils d’agriculteurs laitiers, Anthony a préféré la salade aux pis de vache : il voulait fixer ses prix et son destin. Célibataire depuis deux ans, papa d’un petit Téo de 4 ans, il a transformé une rupture difficile en belle leçon de vie. Aujourd’hui, il assume, il parle, il avance et surtout, il a repris goût à l’amour.

Ce sportif, amateur de rugby, de pétanque et de cuisine maison, rêve d’une femme souriante, fidèle, dynamique et qui aime autant le grand air que les discussions profondes.

Avec son cœur tendre, Anthony est prêt à semer de nouveaux projets à deux. Après avoir fait pousser des légumes toute l’année, il espère maintenant faire éclore la plus belle des histoires d’amour.

Pour écrire à Anthony :

Si Anthony fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...