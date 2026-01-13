recherche
L'amour est dans le pré

0
Partages
Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 13 janvier 2026
"L'amour est dans le pré" : découvrez Benoît, agriculteur de la saison 21 sur M6

Benoît, 38 ans, polyculteur dans le Grand-Est, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Benoît, 38 ans, céréalier et éleveur laitier en Haute-Marne, partage son quotidien avec ses parents, son cousin… et son fidèle husky Chaddok, son meilleur pote de toujours. Ensemble, ils gèrent 410 hectares, 180 bovins et même une unité de méthanisation qui alimente en gaz neuf villages alentour. Rien que ça !

Fils d’agriculteurs, il a toujours eu la tête dans les champs et le cœur sur la main. Dyslexique à l’école, il s’est accroché jusqu’à devenir major de promo. Sérieux dans le travail, minutieux, bricoleur et un peu bourru, Benoît ne compte pas ses heures, mais garde le sourire. Côté cœur, il n’a pas toujours eu la main heureuse. Trompé, déçu, il a souvent donné plus qu’il n’a reçu. Pourtant, il y croit encore, fermement. Il rêve d’une femme joyeuse, fidèle, un peu aventurière, fan de chiens, de nature et de techno (hardcore, si possible !), avec qui partager ses balades en quad et, pourquoi pas, une famille.

Sous son air costaud, Benoît est un grand sensible au cœur tendre. Aujourd’hui, il espère que L’Amour est dans le pré l’aidera à trouver celle qui fera battre son cœur aussi fort que le moteur de son tracteur.

Pour écrire à Benoît :

Si Benoît fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 14:42
Publié dans L'amour est dans le pré
Suivez nous...