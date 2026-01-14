"L'amour est dans le pré" : découvrez Clément, agriculteur de la saison 21 sur M6

Clément, 40 ans, céréalier en région Centre-Val de Loire, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Clément, 40 ans, a repris la ferme familiale en 2018, une évidence pour lui depuis le collège. Sérieux, appliqué, il aime le travail bien fait et la satisfaction du “devoir accompli”. Mais derrière le jeune agriculteur consciencieux se cache surtout un homme sensible, timide, qui manque cruellement de confiance en lui. Longtemps, Clément s’est mis au second plan, persuadé qu’il n’était pas fait pour le bonheur amoureux.

Il n’a connu qu’une seule grande relation compliquée dans laquelle il s’est peu à peu éteint. Depuis leur séparation il y a trois ans, plus rien. Par pudeur ou par peur du rejet, il n’a jamais osé faire le premier pas. Les applis de rencontre ont achevé de le décourager. Pourtant, Clément est sociable, loyal, drôle, passionné, entouré d’amis fidèles et très investis dans son club de foot où il joue et entraîne les jeunes.

Lorsqu’il parle de lui, l’armure tombe, on découvre un homme touchant, franc et authentique qui rêve simplement d’aimer et d’être aimé, de fonder une famille et de sortir de la solitude qu’il a trop longtemps acceptée. L’Amour est dans le pré représente pour lui une bouffée d’espoir et la possibilité, enfin, de s’autoriser à être heureux.

Pour écrire à Clément :

Si Clément fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...