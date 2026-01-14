recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" : découvrez Clément, agriculteur de la saison 21 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026 173
"L'amour est dans le pré" : découvrez Clément, agriculteur de la saison 21 sur M6

Clément, 40 ans, céréalier en région Centre-Val de Loire, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Clément, 40 ans, a repris la ferme familiale en 2018, une évidence pour lui depuis le collège. Sérieux, appliqué, il aime le travail bien fait et la satisfaction du “devoir accompli”. Mais derrière le jeune agriculteur consciencieux se cache surtout un homme sensible, timide, qui manque cruellement de confiance en lui. Longtemps, Clément s’est mis au second plan, persuadé qu’il n’était pas fait pour le bonheur amoureux.

Il n’a connu qu’une seule grande relation compliquée dans laquelle il s’est peu à peu éteint. Depuis leur séparation il y a trois ans, plus rien. Par pudeur ou par peur du rejet, il n’a jamais osé faire le premier pas. Les applis de rencontre ont achevé de le décourager. Pourtant, Clément est sociable, loyal, drôle, passionné, entouré d’amis fidèles et très investis dans son club de foot où il joue et entraîne les jeunes.

Lorsqu’il parle de lui, l’armure tombe, on découvre un homme touchant, franc et authentique qui rêve simplement d’aimer et d’être aimé, de fonder une famille et de sortir de la solitude qu’il a trop longtemps acceptée. L’Amour est dans le pré représente pour lui une bouffée d’espoir et la possibilité, enfin, de s’autoriser à être heureux.

Pour écrire à Clément :

Si Clément fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le mercredi, 14 janvier 2026 18:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 15 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 15 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

14 janvier 2026 - 18:59

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

13 janvier 2026 - 10:03 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...