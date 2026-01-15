"L'amour est dans le pré" : découvrez Daniel, agriculteur de la saison 21 sur M6

Daniel, 55 ans, éleveur de moutons dans le Pas-de-Calais, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Daniel, 55 ans, éleveur et tondeur de moutons dans le Pas-de-Calais, est un vrai couteau suisse rural. À la tête de 120 brebis sur 25 hectares, il mène une double vie : agriculteur la semaine, tondeur entre février et juillet. À raison de 200 brebis par jour, il dit souvent qu’il a “plus tondu de laine que de cheveux” !

Fils et petit-fils d’agriculteurs, Daniel a bâti son exploitation de ses propres mains. Bosseur, débrouillard, un brin râleur, il revendique son côté “anti-ville” et “accro à la campagne”. Ancien DJ à ses heures, il garde le rythme : entre la chasse, les apéros entre copains et quelques pas de danse, le roi de la tondeuse sait aussi mettre le feu à la piste.

Papa poule de deux grands enfants, Daniel a connu ses blessures, mais garde le cœur tendre. Célibataire depuis deux ans et demi, il rêve aujourd’hui d’“une femme simple pour une vie simple” : douce, câline, naturelle et pas allergique à la laine.

Sous son accent ch’ti et son humour bien trempé, Daniel cache un vrai romantique. Ce qu’il veut ? Partager son canapé avec autre chose que ses deux chiens et pourquoi pas, retomber amoureux pour de bon.

Pour écrire à Daniel :

Si Daniel fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...