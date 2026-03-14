"66 Minutes" dimanche 15 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Villepinte : révélations sur l’évasion de l’année

Comment un détenu dangereux a-t-il pu quitter la prison de Villepinte en toute simplicité ? En Seine-Saint-Denis, trois complices déguisés en policiers se présentent avec de faux documents judiciaires et parviennent à faire extraire le prisonnier, sans éveiller les soupçons. La supercherie ne sera découverte que près de deux jours plus tard.

L'enquête de 66 Minutes revient sur cette évasion spectaculaire et sur les failles qui l’ont rendue possible. Faux ordres de mission, vérifications insuffisantes, procédures détournées : cette affaire sidérante met en lumière la vulnérabilité d’un système pourtant censé être ultra-sécurisé.



Moustiques : ils sont déjà là !

Les beaux jours arrivent et avec eux une menace aussi précoce qu’inattendue. Dans le sud de la France, les spécialistes prédisent déjà une invasion massive de moustiques dès le mois de mars. En cause : un hiver particulièrement pluvieux qui a créé des conditions idéales pour leur reproduction.

Dans certaines zones de Provence et du littoral méditerranéen, des milliards de larves seraient déjà présentes dans les zones humides. Avec quelques journées de douceur, elles pourraient éclore d’un coup et transformer les premières soirées en extérieur en véritable cauchemar pour les habitants.

Face à cette explosion annoncée, les équipes de démoustication sont déjà sur le pied de guerre.



Essence : jusqu’où les prix vont-ils grimper ?

À la pompe, les automobilistes commencent à le voir très concrètement. Dans plusieurs stations-service du sud de la France, le litre de diesel dépasse déjà 1,80 euros. Et certaines stations affichent même plus de 2 euros le litre pour certains carburants.

Même tendance du côté du fioul domestique dont les tarifs remontent déjà pour les particuliers.

En cause : les tensions autour du conflit en Iran qui secouent les marchés du pétrole. Les craintes de perturbations dans l’approvisionnement mondial ont fait bondir les cours du brut, entraînant mécaniquement une hausse des carburants en Europe.

Et si la crise s’installe, les spécialistes redoutent une nouvelle flambée des prix dans les prochaines semaines.

Dubaï : au cœur d’un rapatriement express

Images rares au cœur d’une évacuation improvisée. À l’aube, cent-cinquante Français montent dans quatre bus à Dubaï. Tous tentent de quitter la région devenue incertaine depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Car le ciel du Golfe s’est brutalement refermé. Espaces aériens fermés, vols annulés, itinéraires bouleversés : des milliers de voyageurs se retrouvent bloqués dans les grands hubs de la région. À Dubaï, où vivent plus de 30 000 Français, les demandes d’aide affluent. Alors une solution inattendue s’organise : fuir par la route. Direction Oman, après près de dix heures de traversée du désert pour rejoindre un aéroport encore accessible.

66 Minutes a suivi ce convoi exceptionnel organisé avec l’appui du consulat. Préparatifs dans l’urgence, tension au moment du départ, incertitude à la frontière. Immersion dans cette opération de sortie spectaculaire.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Terrasses et jardins : les nouveaux bons plans de l’été

Avec l’arrivée des beaux jours, une envie revient dans de nombreux foyers : profiter enfin de son balcon, de sa terrasse ou de son jardin. Et pour beaucoup de Français, ces espaces deviennent de véritables pièces de vie dès le printemps.

Mais avec un pouvoir d’achat sous pression, pas question de se ruiner. De plus en plus de particuliers misent sur des solutions ingénieuses et bon marché : meubles fabriqués avec des palettes récupérées, déco faite maison ou bons plans dans les magasins de déstockage. Avec un peu d’imagination, il est possible de transformer son extérieur pour quelques dizaines d’euros seulement.

Et cette année, une tendance pourrait bien s’imposer dans les jardins : le bar d’extérieur. Avec la Coupe du monde de football qui approche, de nombreux amateurs veulent créer chez eux un coin convivial pour regarder les matchs entre amis.

Mobilier malin, systèmes D et nouvelles tendances, comment transformer son jardin en lieu de fête et de détente sans exploser son budget.