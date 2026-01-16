recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" : découvrez Jean-Louis, agriculteur de la saison 21 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 16 janvier 2026 149
"L'amour est dans le pré" : découvrez Jean-Louis, agriculteur de la saison 21 sur M6

Jean-Louis, 52 ans, producteur de fraises et de tabac dans le Lot-et-Garonne, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Jean-Louis cultive du tabac, des fraises… et une bonne dose d’autodérision ! Fils unique, il a repris la ferme familiale sans jamais se poser de question et partage aujourd’hui son quotidien entre champs, sieste et copains de toujours.

Ce grand bavard vit encore avec sa mère Ida, 85 ans, une Italienne au caractère bien affirmé. Leur duo est haut en couleur, mais il rêve quand même de construire sa propre bulle à deux.

Côté cœur, Jean-Louis a connu trois grandes histoires… avec trois Cathy ! De quoi faire sourire, mais derrière le clin d’œil se cache un homme sincère, un peu maladroit en amour, qui a longtemps mis son travail avant tout. Aujourd’hui, il veut enfin se donner une vraie chance.

S’il s’est lancé dans L’Amour est dans le pré, c’est pour retrouver une complicité, du rire et un peu de douceur dans son quotidien. Il espère rencontrer une femme naturelle, joyeuse et patiente, parce qu’avec Jean-Louis, la vie est rarement calme, mais toujours pleine de surprises !

Pour écrire à Jean-Louis :

Si Jean-Louis fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le vendredi, 16 janvier 2026 13:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

16 janvier 2026 - 13:20

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magaz…

16 janvier 2026 - 13:20 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...