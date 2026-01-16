"L'amour est dans le pré" : découvrez Jean-Louis, agriculteur de la saison 21 sur M6

Jean-Louis, 52 ans, producteur de fraises et de tabac dans le Lot-et-Garonne, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Jean-Louis cultive du tabac, des fraises… et une bonne dose d’autodérision ! Fils unique, il a repris la ferme familiale sans jamais se poser de question et partage aujourd’hui son quotidien entre champs, sieste et copains de toujours.

Ce grand bavard vit encore avec sa mère Ida, 85 ans, une Italienne au caractère bien affirmé. Leur duo est haut en couleur, mais il rêve quand même de construire sa propre bulle à deux.

Côté cœur, Jean-Louis a connu trois grandes histoires… avec trois Cathy ! De quoi faire sourire, mais derrière le clin d’œil se cache un homme sincère, un peu maladroit en amour, qui a longtemps mis son travail avant tout. Aujourd’hui, il veut enfin se donner une vraie chance.

S’il s’est lancé dans L’Amour est dans le pré, c’est pour retrouver une complicité, du rire et un peu de douceur dans son quotidien. Il espère rencontrer une femme naturelle, joyeuse et patiente, parce qu’avec Jean-Louis, la vie est rarement calme, mais toujours pleine de surprises !

Pour écrire à Jean-Louis :

Si Jean-Louis fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...