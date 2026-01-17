"L'amour est dans le pré" : découvrez Jean-Marie, agriculteur de la saison 21 sur M6

Jean-Marie, 63 ans, céréalier en Charente-Maritime, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Jean-Marie, 63 ans, dit Ferrayou, est un céréalier charentais passionné qui n’a jamais eu l’impression de travailler tant il aime la terre. À 23 ans, il reprend la ferme familiale avec son frère, puis son fils Landry les rejoint et a d’ailleurs repris l’exploitation très récemment. Jean-Marie n’est donc plus à la tête de sa ferme, mais, étant impossible pour lui de quitter ses champs, continue à travailler comme ouvrier agricole.

Entouré d’une famille très soudée, notamment sa mère Colette, 94 ans, qu’il voit chaque jour, Jean-Marie a grandi dans l’amour, l’humour et la joie. Grand séducteur au cœur tendre, divorcé depuis 2006, il a beaucoup aimé, mais reconnaît avoir souvent fait les mauvais choix. Cette fois, il veut “la bonne”, et fait confiance à Karine pour le guider.

Sociable et fêtard, il déteste la solitude, d’ailleurs sa maison est un véritable repaire d’amis, entre soirées improvisées et sessions d’accordéon. Fan absolu de La Petite Maison dans la prairie, globe-trotter, pêcheur en mer et chasseur passionné, Jean-Marie déborde d’énergie et de fantaisie. Aujourd’hui, il rêve simplement de partager sa vie avec une femme douce, joyeuse… et prête à suivre le rythme de Ferrayou.

