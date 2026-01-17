recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" : découvrez Karène, agricultrice de la saison 21 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026 97
"L'amour est dans le pré" : découvrez Karène, agricultrice de la saison 21 sur M6

Karène, 51 ans, éleveuse de chevaux dans le Morbihan, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Karène, 51 ans, est une femme de caractère, tenace et passionnée, qui a décidé de transformer sa vie à sa façon. Fraîchement installée en Bretagne, elle construit seule son écurie active, un projet qui lui ressemble : libre, réfléchi, respectueux du vivant. Bricoleuse hors pair, elle manie la perceuse comme d’autres manient le pinceau, et passe ses journées à façonner ce lieu rêvé où évoluent ses chevaux.

Derrière cette énergie impressionnante se cache une femme sensible, longtemps peu sûre d’elle qui ne s’est pas toujours sentie aimée. Mais Karène est résiliente, elle avance, crée et se relève toujours. Maman de deux filles qu’elle adore, elle construit aujourd’hui un nouveau chapitre avec fierté et détermination. Après 20 ans de vie commune sans compliment ni « je t’aime », elle a ensuite connu des passions fulgurantes, mais toutes ces relations se sont soldées par des déceptions douloureuses. Elle assume ses envies : un homme attentionné qui la soutienne, qui ait du charme, de la présence… et de l’appétit pour la vie comme pour l’amour.

Participer à L’Amour est dans le pré est pour elle un acte de courage, celui de croire qu’elle mérite enfin d’être aimée pour ce qu’elle est vraiment. Une femme indépendante, intense, drôle, débordante d’envies et de projets, prête à ouvrir sa porte et son cœur à celui qui saura la comprendre.

Si Karène fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le samedi, 17 janvier 2026 12:33
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré
Retour en haut

L'info TV en continu

Chauffage : comment réduire la facture ? Réponses dans &quot;Le monde de Jamy&quot; lundi 19 janvier 2026 sur France 5

Chauffage : comment réduire la facture ? Réponses dans "Le monde de Jamy" lundi 19 janvier 2026 sur France 5

17 janvier 2026 - 12:37

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 17 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 17 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

16 janvier 2026 - 18:55 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...