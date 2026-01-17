"L'amour est dans le pré" : découvrez Karène, agricultrice de la saison 21 sur M6

Karène, 51 ans, éleveuse de chevaux dans le Morbihan, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Karène, 51 ans, est une femme de caractère, tenace et passionnée, qui a décidé de transformer sa vie à sa façon. Fraîchement installée en Bretagne, elle construit seule son écurie active, un projet qui lui ressemble : libre, réfléchi, respectueux du vivant. Bricoleuse hors pair, elle manie la perceuse comme d’autres manient le pinceau, et passe ses journées à façonner ce lieu rêvé où évoluent ses chevaux.

Derrière cette énergie impressionnante se cache une femme sensible, longtemps peu sûre d’elle qui ne s’est pas toujours sentie aimée. Mais Karène est résiliente, elle avance, crée et se relève toujours. Maman de deux filles qu’elle adore, elle construit aujourd’hui un nouveau chapitre avec fierté et détermination. Après 20 ans de vie commune sans compliment ni « je t’aime », elle a ensuite connu des passions fulgurantes, mais toutes ces relations se sont soldées par des déceptions douloureuses. Elle assume ses envies : un homme attentionné qui la soutienne, qui ait du charme, de la présence… et de l’appétit pour la vie comme pour l’amour.

Participer à L’Amour est dans le pré est pour elle un acte de courage, celui de croire qu’elle mérite enfin d’être aimée pour ce qu’elle est vraiment. Une femme indépendante, intense, drôle, débordante d’envies et de projets, prête à ouvrir sa porte et son cœur à celui qui saura la comprendre.

Si Karène fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...