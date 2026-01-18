"L'amour est dans le pré" : découvrez Manon, agricultrice de la saison 21 sur M6

Manon, 24 ans, éleveuse de chevaux en Haute-Garonne, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Manon, éleveuse et dresseuse de chevaux, vit entourée de sa mère et de ses grands-parents sur un grand terrain où tout le monde se serre les coudes. Elle vit pour sa passion : l’équitation. Elle donne des cours, entraîne des cavaliers, et dresse ses chevaux avec une patience et une énergie impressionnante.

Diagnostiquée de la mucoviscidose toute petite, Manon a fait de sa maladie une force. Là où d’autres auraient levé le pied, elle a plutôt mis l’étrier et grâce à son métier et au grand air, sa santé n’a jamais été aussi bonne.

Si elle participe à L’Amour est dans le pré, c’est parce qu’elle a un vrai projet de vie : trouver un homme bien, stable et prêt à avancer vite. Solaire, drôle et pleine de caractère, Manon assume ses tatouages comme son franc-parler. Elle rêve d’un homme attentionné, un peu plus âgé, capable de suivre son rythme et d’aimer la vie à la campagne autant qu’elle. Quelqu’un qui saura la rassurer sans chercher à la freiner car avec Manon, tout va vite, mais toujours droit au cœur.

Pour écrire à Manon :

Si Manon fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...