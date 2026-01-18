recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" : découvrez Marie-Christine, agricultrice de la saison 21 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 18 janvier 2026 176
"L'amour est dans le pré" : découvrez Marie-Christine, agricultrice de la saison 21 sur M6

Marie-Christine, 63 ans, éleveuse de vaches allaitantes en Ariège, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Fière représentante de la cinquième génération sur les terres familiales, Marie-Christine gère son exploitation avec son frère et son neveu. Entre les montagnes, les vaches gasconnes et sa joyeuse tribu, la vie de cette Ariégeoise est bien remplie !

Ancienne gérante de station-service, de restaurant-routier et même comptable, elle a tout connu avant de revenir à sa première passion : la terre et les bêtes. Aujourd’hui, elle dirige son exploitation avec rigueur et bonne humeur, un pied dans la boue et l’autre sur la piste de danse.

Femme de tempérament, rieuse, tactile et pleine de vie, Marie-Christine adore recevoir, cuisiner et surtout danser (du rock au paso doble, elle enflamme toutes les pistes).

Grand-mère comblée, elle voue un amour infini à sa petite-fille Lily-Rose qu’elle initie déjà aux joies de la ferme. Chez Marie-Christine, l’instinct maternel n’a jamais faibli, elle aime, protège et cajole avec tout son cœur.

Célibataire depuis deux ans, elle rêve d’un homme solide, tendre, bricoleur et joyeux, capable de partager son goût de la vie simple et de la campagne. C’est sa sœur qui l’a inscrite à L’Amour est dans le pré… et finalement, Marie-Christine s’est dit qu’après tout, si ses vaches trouvent toujours leur chemin, elle aussi finira bien par trouver le sien.

Pour écrire à Marie-Christine :

Si Marie-Christine fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le dimanche, 18 janvier 2026 12:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C Politique&quot; dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

18 janvier 2026 - 14:01

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

17 janvier 2026 - 20:00 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...