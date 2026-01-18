"L'amour est dans le pré" : découvrez Yannick, agriculteur de la saison 21 sur M6

Yannick, 64 ans, éveleur de vaches allaitantes dans le Calvados, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Cap sur la Normandie chez Yannick, 64 ans, jeune retraité au parcours marqué par une résilience hors du commun. Après avoir transmis son exploitation à Pascal et Bénédicte, un couple qu’il considère comme sa deuxième famille, il continue de leur prêter main-forte… et a même été choisi comme parrain de leur petit Lucien.

Veuf depuis trois ans, Yannick partage désormais sa vie avec Antoine, son fils de 31 ans, handicapé psychomoteur. Un grand sensible, fan des Charlots, attachant, autonome, et toujours partant pour un voyage avec son père. Leur complicité forme un foyer tendre, sincère et solide.

La vie n’a pourtant pas épargné Yannick : la maladie, la perte de son fils Fabian, celle de sa femme Nadine… Et pourtant, il avance. Toujours. Avec une force calme, une bonté immense et une résilience qui force le respect. C’est un homme solide, profondément bon, qui aime la simplicité : ses chiens, ses amis, les voyages, et les petits plaisirs de tous les jours.

Aujourd’hui, il rêve de rencontrer une femme chaleureuse, joyeuse, qui aime le contact, les projets simples, les rires… et qui saura trouver naturellement sa place auprès d’Antoine. Après tant d’épreuves, il est prêt à rouvrir son cœur. Avec douceur, mais avec une conviction profonde : la vie peut encore être belle.

