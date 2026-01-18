recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" : découvrez Yannick, agriculteur de la saison 21 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 18 janvier 2026 219
"L'amour est dans le pré" : découvrez Yannick, agriculteur de la saison 21 sur M6

Yannick, 64 ans, éveleur de vaches allaitantes dans le Calvados, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Cap sur la Normandie chez Yannick, 64 ans, jeune retraité au parcours marqué par une résilience hors du commun. Après avoir transmis son exploitation à Pascal et Bénédicte, un couple qu’il considère comme sa deuxième famille, il continue de leur prêter main-forte… et a même été choisi comme parrain de leur petit Lucien.

Veuf depuis trois ans, Yannick partage désormais sa vie avec Antoine, son fils de 31 ans, handicapé psychomoteur. Un grand sensible, fan des Charlots, attachant, autonome, et toujours partant pour un voyage avec son père. Leur complicité forme un foyer tendre, sincère et solide.

La vie n’a pourtant pas épargné Yannick : la maladie, la perte de son fils Fabian, celle de sa femme Nadine… Et pourtant, il avance. Toujours. Avec une force calme, une bonté immense et une résilience qui force le respect. C’est un homme solide, profondément bon, qui aime la simplicité : ses chiens, ses amis, les voyages, et les petits plaisirs de tous les jours.

Aujourd’hui, il rêve de rencontrer une femme chaleureuse, joyeuse, qui aime le contact, les projets simples, les rires… et qui saura trouver naturellement sa place auprès d’Antoine. Après tant d’épreuves, il est prêt à rouvrir son cœur. Avec douceur, mais avec une conviction profonde : la vie peut encore être belle.

Pour écrire à Yannick :

Si Yannick fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le dimanche, 18 janvier 2026 21:12
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 19 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 19 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

18 janvier 2026 - 21:18

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

17 janvier 2026 - 20:00 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...