“L'amour est dans le pré” : les meilleurs moments des épisodes 1 & 2 avec Jean-Claude, Eric et Laurent (vidéo)

Lundi 14 septembre à 21:05, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 les deux premiers épisodes de “L'amour est dans le pré”. Retour en images sur les meilleurs moments de la soirée...

Véritable cupidon de la saison 15, Karine Le Marchand retrousse ses manches et décoche ses flèches ! Pour la première fois dans l’histoire de “L'amour est dans le pré”, elle va à la rencontre des prétendant(e)s juste avant leur rendez-vous pour mieux les connaitre et les détendre avant le moment fatidique. Elle sera également là pour épauler les agriculteurs avant et après leur speed-dating. Elle assistera, depuis un salon à l’écart, à l’intégralité des tête-à-tête et nous fera partager ses ressentis, ses larmes et surtout ses fous rires...

Jean-Claude, victime d'une "maladresse épouvantable"

Il est temps pour Jean-Claude de rencontrer Khanh. Et cette dernière semble très à l'aise pour mener la conversation. Mais face à l'agriculteur, la prétendante va avoir un comportement que Karine Le Marchand, médusée, n'a pas pas hésité à qualifier de "maladresse épouvantable"...

Speed dating historique pour Eric et Claudine !

Pour Eric, il aura suffi d'un seul courrier pour que l'aventure prenne un tournant des plus émouvants. Entre l'agriculteur et Claudine, sa prétendante, l'alchimie est totale, et tout semble en en effet aller très vite. Ce n'est pas Karine Le Marchand qui dira le contraire...

Laurent, déstabilisé par Charlotte...

Laurent fait face à Charlotte, une jeune maman de 29 ans. Face à sa prétendante, l'agriculteur semble déstabilisé. Complètement sous le charme, Laurent, désarmant de naturel, ne va pas avoir de mal à trouver la parade pour se détendre...