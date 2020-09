“L'amour est dans le pré” : les meilleurs moments des épisodes 3 & 4 avec Mathieu, Eric et Laura (vidéo)

Lundi 21 septembre à 21:05, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 deux nouveaux épisodes de “L'amour est dans le pré”. Retour en images sur les meilleurs moments de la soirée...

Véritable cupidon de la saison 15, Karine Le Marchand retrousse ses manches et décoche ses flèches ! Pour la première fois dans l’histoire de “L'amour est dans le pré”, elle va à la rencontre des prétendant(e)s juste avant leur rendez-vous pour mieux les connaitre et les détendre avant le moment fatidique. Elle sera également là pour épauler les agriculteurs avant et après leur speed-dating. Elle assistera, depuis un salon à l’écart, à l’intégralité des tête-à-tête et nous fera partager ses ressentis, ses larmes et surtout ses fous rires...

Tension palpable entre Mathieu et son prétendant

Suite à sa lettre très touchante, Mathieu notre " fougueux éleveur de taureaux " a souhaité rencontré Alexandre. Le coup de foudre est immédiat entre l'agriculteur et le jeune homme.

Eric très impatient d'accueillir Claudine...

Le chevrier met les petits plats dans les grands pour l'arrivée de sa prétendante. Un peu bourru, Eric semble en avoir oublié sa galanterie.

Une rencontre riche en émotion pour Laura

Notre productrice laitière avait déjà eu le coup de cœur devant le courrier de Jean-Eudes. Sa rencontre avec ce père de trois enfants s'avère beaucoup plus touchante que prévu...