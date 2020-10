Replay “L'amour est dans le pré” : la température monte entre Eric et sa Claudine ! (vidéo)

Lundi 5 octobre, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 4ème soirée de “L'amour est dans le pré” dans laquelle vous avez pu assister à la suite du séjour à la ferme d'Eric et de son unique prétendante Claudine.

Éric le chevrier savoure pleinement la compagnie de sa prétendante à la ferme. Cet agriculteur, pas vraiment délicat, espère un séjour à deux rempli de tendresse et d'amour, mais pas simple de changer après une vie de rudesse… Avec son fort caractère et sa gouaille, Éric le chevrier arrivera-t-il à devenir doux comme un agneau pour séduire sa belle ? Entre traite des chèvres et virée épique au supermarché, les étincelles étaient au rendez-vous…

La vie à deux à la ferme semble merveilleusement bien se passer pour Eric et Claudine. Pour l'agriculteur, qui n'avait pourtant reçu qu'un courrier, l'heure est d'ailleurs déjà aux sous-entendus, ce qui ne semble pas déplaire à sa prétendante, bien au contraire !

Extrait de L'amour est dans le pré, épisode 4 du lundi 5 octobre.