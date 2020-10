“L'amour est dans le pré” : David & Stéphanie submergés par l'émotion (vidéo)

Lundi 5 octobre, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 4ème soirée de “L'amour est dans le pré” dans laquelle vous avez pu assister à la suite du séjour à la rencontre entre David et Stéphanie.

David, maraîcher-arboriculteur et papa poule de 3 enfants, a hâte de rencontrer ses prétendantes. Spontané, généreux et surtout très émotif, il attend de ses rendez-vous amoureux une confirmation de ce qu'il a ressenti dans les lettres de celles qui lui ont écrit, une attirance et pourquoi pas un coup de cœur ! L'amour sera-t-il au rendez-vous ?

Après avoir eu un vrai coup de cœur pour Stéphanie dans son courrier, il est temps pour David de la rencontrer. Un speed dating qui va bouleverser notre maraîcher, sa prétendante et même Karine Le Marchand !

Extrait de L'amour est dans le pré, épisode 4 du lundi 5 octobre.