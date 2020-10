“L'amour est dans le pré” : les sous-entendus coquins de Lionel au supermarché... (vidéo)

Lundi, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 5ème soirée de “L'amour est dans la pré” au cours de laquelle nous avons assisté aux premiers moments du séjour à la ferme des deux prétendantes de Lionel.

Après une vie de dur labeur, Lionel, agriculteur de 61 ans, recherche une femme avec qui il pourra profiter de l'instant présent. Après avoir accueilli ses deux prétendantes, plus pétillantes l'une que l'autre, cet agriculteur coquet va mettre en avant un atout de taille : son humour. Entre jeux de mots coquins et blagues douteuses, le séjour à la ferme s'annonce haut en couleur !

Première sortie au supermarché pour Lionel et ses prétendantes ! Et l'agriculteur semble être d'humeur blagueuse et coquine... Muriel et Christine seront-elles réceptives aux sous-entendus de Lionel ?

Extrait de “L'amour est dans la pré”, soirée 5 du 12 octobre 2020.